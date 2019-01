Investiguen l'alcaldessa de Vic pel "sermó independentista" a través de megafonia

L'alcaldessa de Vic (Barcelona), Anna Erra, està sent investigada pel Jutjat d'Instrucció 3 del municipi per la difusió de missatges per megafonia a la plaça del municipi a favor de la independència i en solidaritat amb els líders sobiranistes presos, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El Jutjat ha admès a tràmit la querella d'un advocat d'Oviedo, i l'ha citat per al 25 de febrer investigada per presumptes delictes de prevaricació i malversació, segons publica 'El9Nou'.





En un apunt al seu compte de Twitter, l'alcaldessa ha afirmat que el seu compromís "amb la ciutat, el país i amb la defensa de les llibertats i la democràcia continua intacte", afegint un hashtag amb el missatge 'Llibertat presos polítics i exiliats'.









L'Ajuntament de Vic va emetre a l'estiu un missatge per megafonia que demanava no normalitzar "una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional", i que es podia sentir des de tota la plaça Major, on hi ha el consistori.





"Recordem cada dia que hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu: la independència de Catalunya", finalitzava la gravació, que estava consensuada amb l'ANC, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR).





La Fiscalia Superior de Catalunya ja va obrir diligències d'investigació pels missatges després de rebre una denúncia d'un ciutadà, i ara les remetrà al jutjat, han indicat fonts fiscals.