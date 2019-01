El compositor barceloní Narcís Bonet ha mort la matinada d'aquest divendres als 85 anys després d'una llarga malaltia al seu domicili de París (França), on vivia des de fa anys, ha informat la família.

Deixeble de Joan Massià, Eduard Toldrà i Nadia Boulanger, va ser president de Joventuts Musicals de Barcelona i de la Fédération Internationale des Jeunesses Musicales, i el 1979 va succeir a Boulanger en la direcció del Conservatoire Americain de Fontainebleau.





Des de 1971 ha estat professor del Conservatori de París, durant la seva trajectòria ha compost obres per a cor i orquestra, música de cambra i obres corals com 'Missa in Epiphania Domini', 'Homenatge a Gaudí', 'Tres melodies sobre poesies de RMRilke' i 'la tramuntana', i el 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.





La missa de comiat es farà el dijous 17 de gener al Temple de Pentemont de París, i la família ha destacat que, tot i residir a París, era un fervent defensor de Catalunya i denunciava la situació dels líders sobiranistes catalans a la presó i l'estranger.





La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha lamentat en nom del Govern la mort d'un "compositor català exiliat a París i tan compromès que vol que no es gastin diners en flors sinó que es destinin a l'Associació Catalana de Drets Civils".





La Conselleria de Cultura ha lamentat la mort de Bonet, "fervent defensor de la cultura catalana", i ha subratllat la seva trajectòria en què ha destacat en el camp de la composició, la direcció d'orquestra, la gestió musical i l'ensenyament.