El Govern central destinarà aquest any 153.864.000 d'euros a pensions, xifra que suposa un increment del 6,2% respecte a 2018 i que suposa "la major de la història", segons ha destacat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Montero ha donat compte d'algunes de les grans xifres que contempla el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2019 aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres i ha explicat que la Seguretat Social rebrà, a més del préstec ja anunciat, una transferència addicional de l'Estat per valor de 850 milions d'euros.





Aquesta transferència, per a la qual ha estat necessari "ajustar" altres partides, es deu, segons la ministra, al fet que, en no relaxar l'objectiu de dèficit, la Seguretat Social perdrà el marge de dues dècimes que hauria guanyat amb la senda plantejada pel Govern socialista.





En qualsevol cas i de cara al futur, Montero ha subratllat que moltes de les propostes que s'estan fent per millorar els comptes de la Seguretat Social passen perquè l'Estat assumeixi el cost d'algunes prestacions no contributives que actualment paga el sistema, absorbint així part del seu dèficit.





"Els comptes de la Seguretat Social probablement tindran menys competència en algunes matèries perquè sigui l'Estat la qual les financi", ha indicat.





PAGA COMPENSATÒRIA ALS PENSIONISTES AL FEBRER





Montero ha explicat que l'increment de la despesa en pensions el 2019 es deu, entre altres factors, a la pujada que han experimentat les pensions en un 1,6% amb caràcter general i en un 3% en el cas de les pensions mínimes i no contributives.





A més, ha recordat que la base reguladora de la pensió de viduïtat per a persones sense altres ingressos ha pujat aquest any des del 56% al 60%, el que implica un augment de la pensió proper al 7%.





La ministra ha subratllat a més que durant el primer trimestre de l'any, en concret en la nòmina de febrer, els pensionistes cobraran la paga compensatòria per la desviació de preus en 2018 respecte al que van pujar les seves pensions a principis d'any (1,6% amb caràcter general i 3% en el cas de les mínimes i no contributives).





Per calcular aquest paga, el Govern espanyol utilitzarà en aquesta ocasió la mitjana de l'IPC entre novembre de 2018 i desembre de 2017 (el 1,7%), de manera que caldrà compensar-los per la desena de desviació sobre el 1,6%, la qual que tindrà un cost d'uns 256 milions d'euros per a les arques públiques.





ATUR I FOMENT DE L'OCUPACIÓ





En les xifres dels PGE de 2019 presentades aquest divendres a la ministra d'Hisenda, també figura una despesa destinat a l'atur de 18.402.000 d'euros, el que suposa un 4% més que l'any anterior, tot i la disminució del nombre de aturats, mentre que per al foment de l'ocupació es preveuen 5.985.000 d'euros, un 4,7% més.





Les noves comptes públics també inclouen un muntant de 14.393 milions d'euros per a subsidis d'incapacitat temporal (IT), risc d'embaràs, maternitat i paternitat.