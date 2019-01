La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha enviat un requeriment al candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls per haver donat una entrevista a l'emissora de ràdio 'La Súper 96', ja que no té llicència.





En una carta, la Generalitat sol·licita a Valls que en un termini de 10 dies hàbils envieu informació sobre qui són les persones físiques o jurídiques responsables de la ràdio o les persones amb les que va concertar l'entrevista, i la direcció dels estudis de gravació de l'emissora.





"Ha de tenir en compte que aquesta informació ens és molt necessària per a determinar el responsable editorial, ja que en moltes ocasions actuen mitjançant entitats interposades amb finalitats fraudulentes", afegeix el requeriment enviat a l'Associació Barcelona Capital Europea --la plataforma que promou per a les eleccions municipals-- i amb atenció a Valls.





INFRACCIÓ MOLT GREU





El mateix Valls va difondre l'entrevista el 9 de gener a través d'un tuit: "Els barcelonins d'origen llatinoamericà són imprescindibles per construir la ciutat oberta que volem. Hi ha molta gent preparada en aquesta comunitat que ens ha d'ajudar a construir la Barcelona del futur ", encara que posteriorment va esborrar aquesta publicació.





La Generalitat afirma que va tenir coneixement que havia fet a 'La Súper 96' l'entrevista per aquest tuit, i argumenta que aquesta ràdio no té la llicència que atorga el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per la freqüència 96,6 MHz.





A més, explica que el 2017 la Generalitat va obrir un període d'informació per investigar "les circumstàncies dels fets i dels subjectes presumptament responsables de la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora" per part de l'emissora.





Recorda que no tenir llicència suposa una infracció administrativa molt greu i que la Direcció General de Mitjans de Comunicació té la facultat d'inspecció, control i sanció en la prestació de serveis de mitjans comunicació audiovisuals.