Casado designa a Isabel Díaz Ayuso i Martínez-Almeida com a candidats a la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament

El president del PP, Pablo Casado, ha designat candidata a la Comunitat de Madrid a la portaveu del PP a Madrid, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida per a l'Ajuntament de Madrid, han informat des del PP.





Es tracta dels últims noms que tenia pendent el partit de desvetllar de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, i que seran presentats oficialment aquest diumenge a les 12 hores al Teatre Goya, un acte que comptarà amb la presència del mateix president del PP.





El president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, anava a les 20 hores a la seu de Gènova, 13, on havia estat citat per comunicar-li la decisió de Casado, abans de fer-ho públic als mitjans de comunicació, que fa dies que esperant els noms.





En les passades eleccions de 2015, el llavors president del partit Mariano Rajoy es va decantar per Cristina Cifuentes per a la Comunitat --era llavors president del Govern regional, Ignacio González-- i per Esperanza Aguirre per a l'Ajuntament de la capital, en mans d'Ana Botella.





Cap de les dues es manté en política quatre anys després després de sengles dimissions, la primera per la polèmica del seu màster i un vídeo on estaria furtant cremes en un supermercat, i la segona, per l'escàndol del cas Lezo, que va portar a l'expresident regional Ignacio González a presó.