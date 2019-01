Catalunya es troba a les portes d'entrar en la fase epidèmica de grip, tenint en compte que la taxa d'incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa sentinella catalana ha estat durant la primera setmana de l'any de 94,46 casos per 100.000 habitants, una xifra propera a l'epidèmia, el llindar de la qual s'ha establert aquesta temporada en 110,7 casos per 100.000 habitants.





Segons les dades del Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac), la incidència ha estat més gran en els menors de cinc anys, en 413,56 casos per 100.000 habitants, per sobre de la tendència mitjana de les temporades anteriors.





Per zones, en algunes regions s'ha superat el llindar epidèmic tot i que encara està a nivells baixos, mentre que la província de Barcelona ha registrat un increment de la mortalitat respecte als valors esperats per a aquesta setmana.





Durant aquesta setmana s'han registrat 23 ingressos hospitalaris de casos greu per virus de la grip als hospitals de la xarxa sentinella, per la qual cosa s'ha superat el nivell d'epidèmia establerta per a aquesta temporada, encara que sense arribar al llindar mitjà (en 47 casos).





Des de la setmana 40 del 2018, s'han registrat 80 casos greus hospitalitzats per virus de la grip A, i el 80% presenta algun factor de risc, mentre que el 41% són majors de 65 anys i, d'aquests, el 55% no està vacunat.





Segons el Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) d'Urgències, durant la primera setmana de l'any s'han registrat 48 ingressos amb diagnòstic confirmat de virus de la grip no greu en 11 dels 14 hospitals de la xarxa sentinella, que augmenten a 72 els casos acumulats aquesta temporada.





Des de l'inici de la temporada, s'han analitzat 248 mostres i la positivitat en virus respiratoris ha estat del 80% en els casos pediàtrics i del 48% en adults.