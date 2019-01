El crim de la nena de Banyoles podria estar relacionat amb la Síndrome Alcohòlica Fetal

La consternació pel crim d'una adolescent a Banyoles (Girona) per haver assassinat la seva mare adoptiva ha despertat les alarmes, referent a una temàtica latent els darrers anys sobre els trastorns que pateixen els joves adoptats a Catalunya i Espanya procedents de Rússia o Ucraïna: SAF, o Síndrome alcohòlica Fetal, que s'emmarca dins dels Trastorns d'Espectre de l'Alcoholisme Fetal (TEAF).





La menor confessa de la degollació de la seva mare adoptiva era ucraïnesa i tenia problemes psicològics i de conducta que es relacionaven a la seva falta d'habilitats socials i les constants baralles que tenia amb la seva família, a més de ajuntar-se amb 'males companyies'.





Però, a més d'aquests factors socials, recentment també s'està relacionant aquest succés amb el fet que un 50% dels joves adoptats de Rússia i Ucraïna pateixen trastorns mentals per gran ingesta d'alcohol durant l'embaràs.





De fet, almenys la meitat dels menors adoptats a Catalunya procedents d'Europa pateixen trastorns d'alcoholisme fetal, segons apuntava un estudi a l'agost de 2018 de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció (ICCA), conjuntament amb la Subdirecció General de Drogodependències de Catalunya .









En aquest estudi van participar tres hospitals catalans: l'Hospital Clínic, el de la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, diagnosticant a una mostra de 162 nens i nenes adoptats a Catalunya entre 1985 i 2015 procedents de Rússia i Ucraïna.





Conseqüències d'aquest trastorn en les adopcions a Catalunya

Les anomalies que presenten aquests trastorns van des malformacions craniofacials en la majoria dels casos al retard del creixement i alteracions del sistema nerviós central, reflectides en alteracions psicològiques que afecten la conducta de socialització i d'aprenentatge.





Llavors, no és casual que un 83,2% dels nens adoptats l'última dècada a Catalunya procedeixen de Rússia i un 11,2% d'Ucraïna. Aquestes elevades xifres, en relació amb aquests trastorns, s'han començat a relacionar entre si en l'última dècada, quan el s nens de l'anomenat 'cinturó del Vodka' - referint-se a Rússia, Ucraïna i països que van pertànyer a la Unió Soviètica adoptats en 1990 han arribat a l'edat adolescent amb conductes molt agressives i problemes greus de socialització, essent l'exemple extrem el cas d'aquesta menor a Banyoles que ha assassinat la seva mare adoptiva.





Per això, l'ICAA i l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) han iniciat aquest any un reforç en les mesures informatives per a les mares que participen dels processos de donar en adopció per reduir el consum d'alcohol en l'embaràs i les seves conseqüències en els fetus, que després seran nens i nenes adoptats a Catalunya.





A més, també aquest 2019, els tres hospitals que han participat de l'estudi estan formant a professionals de psiquiatria i psicologia dels seus i altres centres d'atenció perquè puguin atendre correctament aquests casos a partir d'una guia d'avaluació, i no els confonguin amb el TDAH o Trastorn d'Hiperactivitat.





Paral·lelament a la guia per als professionals, des d'aquests hospitals també s'ha elaborat una per a orientar les famílies adoptives en la convivència amb nens amb algun TEAF i una altra per als professionals psicopedagògics dels centres educatius.





Igualment, des de 2016, hi ha a Catalunya l'Associació de famílies de Nens i Nenes amb SAF ( www.safgroup.com ), per atendre i aconsellar a les famílies els fills i filles adoptius pateixin la Síndrome Alcohòlica Fetal.