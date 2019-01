Estremera suspèn les trucades telefòniques de Villarejo amb la seva dona durant dos mesos

La direcció del centre penitenciari d'Estremera ha acordat suspendre durant dos mesos les comunicacions telefòniques entre l'excomissari José Manuel Villarejo i la seva dona, Gemma Alcalá, a causa del mal ús que va fer de les mateixes quan va aprofitar una d'aquestes trucades per gravar un àudio i difondre'l als mitjans de comunicació, segons han informat fonts jurídiques.





Aquell àudio, de quatre minuts i mig de durada, va ser gravat per Gema Alcalá, a qui s'escolta despenjar el telèfon el 23 de desembre a les 10.25 hores, segons ha explicat ella mateixa. Villarejo hauria cridat al fix de casa seva des de la presó d'Estremera i ella hauria procedit a gravar la seva declaració sense interrupcions.





En la gravació, amb el pretext de defensar el seu dret a l'honor, acusava el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ser un "triler" que controlava la seva causa "per al PSOE", al CNI de "tolerar" les filtracions ja Anticorrupció, d ' "abraçar" en contra amb Podem. L'àudio es va difondre el passat 26 de desembre.





En aquest moment, Villarejo ja tenia intervingudes les comunicacions en una decisió que va adoptar Institucions Penitenciàries el 18 de desembre i que té una vigència de sis mesos, davant el risc que fes un ús fraudulent de les mateixes i filtrés informacions que posessin en risc la seguretat de l'Estat.









Fonts d'Institucions Penitenciàries consultades per aquest tema han confirmat que la direcció d'Estremera ha pres aquesta decisió, tot i que la dona de Villarejo sí que pot anar a la presó per mantenir vis-a-vis amb el seu marit. No obstant això, en aquest tipus de comunicacions haurà d'acceptar l'escorcoll i la monitorització constant.





Precisament, un d'aquests escorcolls previs a un vis a vis va portar a l'excomissari a exigir a veus que el ministre Grande-Marlaska es personés a la presó madrilenya i, visiblement nerviós, la va emprendre a cops contra la paret de la sala on es trobava. "Això és humiliant, que vingui Marlaska!" , Va cridar.





La intervenció de les comunicacions no ha impedit que Villarejo, que porta a la presó des de novembre de 2017 i al que repetidament se li ha denegat la posada en llibertat, segueixi llançant missatges a l'exterior.





L'últim va ser aquest 9 de gener, quan va fer arribar als mitjans de comunicació una "carta oberta" dirigida al president del Govern, Pedro Sánchez amenaçant amb "dir la veritat" sobre maniobres del CNI contra jutges de l'Audiència Nacional i contra els interessos de l'Estat.