Pedro Sánchez insisteix en aprovar els PGE al Congrés: serviran per modernitzar l'economia i instaurar polítiques socials

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha insistit, un dia després que el Consell de Ministres aprovés els pressupostos generals de l'Estat, en la necessitat d'aprovar-los al Congrés dels Diputats perquè compleixen amb "els tres grans desafiaments que té Espanya" que es basen en polítiques socials i en la modernització de l'economia.





Sánchez ha ressaltat que els PGE ajudaran a sortir de "la paràlisi institucional" que ha patit el país "durant els últims anys" gràcies al fet que es basen en "la modernització" de l'economia espanyola, en la creació d'una ocupació "digne laboral i salarialment "i en" la reconstrucció de l'Estat de Benestar ", situant així a la ciutadania en" el centre de l'acció política ".





"És una aposta decidida pel creixement intel·ligent, és a dir, hem d'apostar pel sector de la construcció i per l'habitatge per garantir així l'accessibilitat i la reducció d'edat d'emancipació de molts joves del nostre país", ha explicat.









També ha apostat per l'educació, la ciència i la innovació que "aquests anys han estat retallades de manera irracional per part de l'anterior administració", i per a això, ha assegurat que cal fer "una aposta decidida" per la cultura, per les infraestructures i per la transició ecològica de la nostra economia.









Quant a la reconstrucció de l'Estat de Benestar i la recuperació dels drets socials, el president del Govern ha recalcat que els PGE "tornen a revitalitzar el sistema nacional de dependència", així com "l'empara en la protecció per desocupació a majors de 52 anys ja desocupats de llarga durada ".





"També són uns pressupostos que fan una aposta decidida per la lluita contra la violència de gènere i sens dubte per lluitar amb una de les amenaces del país que és la pobresa infantil, on fem una aposta decidida per reduir l'infame percentatge de nens i nenes que viuen en situació de pobresa o que estan en risc de pobresa ", ha resumit Sánchez com a part de la seva lluita per una" justícia social ".









No ha deixat enrere la universalització de la sanitat pública, l'eliminació dels copagaments farmacèutics per a la gent gran i la revaloració de les seves pensions. "Per això els PGE plantegen un augment impositiu de les grans corporacions i una rebaixa impositiva a les Pimes que facturin menys d'un milió d'euros a l'any", ha especificat.





Per a finalitzar, Sánchez ha posat èmfasi que són uns pressupostos que compleixen amb els objectius de dèficit marcats per Europa, "l'1,3% de dèficit públic i amb una reducció del deute públic, que és una de les principals amenaces que té la nostra economia al mig i llarg termini ".