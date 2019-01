Nou bicing per Barcelona: 22 noves estacions

Les primeres 22 estacions del nou Bicing de Barcelona han entrat en funcionament aquest dissabte i els usuaris poden realitzar els seus primers desplaçaments amb les bicicletes del nou servei tenint en compte que, en els més de tres mesos que durarà la substitució, hauran de fer servir les estacions d'origen i destinació d'un mateix sistema.





En un comunicat, l'Ajuntament ha recomanat als ciutadans que s'informin a través de la nova pàgina web i la nova App sobre quines estacions estan operatives ia quin sistema pertanyen.





A partir d'aquest dissabte també s'incorporen una vintena d'informadors a les noves estacions amb horari de matí i tarda per informar els usuaris i donar suport en cas de dubtes.









Les noves estacions que els usuaris poden utilitzar per fer trajectes en origen i destí estan a Via Barcino, 69; Via Barcino, 121; carrer Fernando Pessoa, 41; passeig Torras i Bages, 129; carrer Ciutat d'Asunción, 73 / Potosí; carrer Campana de la Maquinista (Sao Paulo); passeig d'Andreu Nin, 22; carrer Malats, 98-100; carrer Malats, 28-30; carrer Sant Adrià, 113; passeig Enric Sanchís, 33; la seu del districte de Nou Barris; carrer Turó Blau, 1-3; carrer Escultor Ordóñez, 55; avinguda Rio de Janeiro, 3; carrer Irlanda, 11-21; carrer Granollers, 1; carrer Amílcar, 1; plaça Virrei Amat; plaça Joanic, carrer Bruniquer, 59; carrer Felip II, 214, i carrer Ramón Albó, 1.





Procés de substitució

El procés de substitució durarà fins a la segona meitat d'abril i es canviaran les 424 estacions actuals per les del nou Bicing, amb les corresponents modificacions del sistema tecnològic i operatiu.





Es triga entre 2 i 3 dies a substituir cada estació, les noves ja es poden utilitzar les 24 hores i l'accés al servei es pot realitzar tant amb la targeta habitual com amb la nova App del Bicing.





A partir de la segona meitat d'abril i fins a finals de 2019 s'iniciarà un segon període de desplegament en què s'implantaran la resta de millores del nou Bicing: l'opció de fer reserva anticipada de la bicicleta de cinc minuts, l'accés al servei via NFC i les 300 bicicletes elèctriques.





Posteriorment, es farà una ampliació territorial del nombre d'estacions gradualment, juntament amb l'increment de bicicletes elèctriques.