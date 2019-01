Decisions arriscades provocades per un ús excessiu de les xarxes socials

Una nova investigació de la Universitat Estatal de Michigan (Estats Units) ha mostrat una connexió entre l'ús de les xarxes socials i la presa de decisions arriscades, el que sol ser comú en l'addicció a les drogues.





La mala presa de decisions és un tret que sovint s'associa amb els drogoaddictes i els jugadors patològics, però què passa amb les persones que fan servir excessivament les xarxes socials? "Al voltant d'un terç de les persones fan servir xarxes socials, i algunes mostren un ús excessiu. Esperem que els nostres troballes motivin a prendre seriosament l'addicció a xarxes socials", assenyala l'autor principal de l'estudi, Donar Meshi.





Les troballes, publicats a la revista 'Journal of Behavior Addictions', són els primers a examinar la relació entre l'ús dels mitjans socials i les capacitats de presa de decisions de risc. "La presa de decisions sovint es veu compromesa en individus amb trastorns per ús de substàncies. A vegades no aprenen dels seus errors i continuen per un camí de resultats negatius", detalla el científic.









Meshi i els seus coautors van demanar a 71 participants que realitzaran una enquesta que va mesurar la seva dependència psicològica a Facebook, similar a l'addicció. Les preguntes van qüestionar sobre la preocupació dels usuaris amb la plataforma, els seus sentiments quan no poden usar-la, els intents de deixar de fumar i l'impacte que Facebook ha tingut en el seu treball o estudis.





Després, els investigadors van fer que els participants realitzaran la 'Iowa Gambling Task', un exercici que fan servir els psicòlegs per mesurar la presa de decisions. Per completar amb èxit la tasca, els usuaris identifiquen patrons de resultats en els malls de cartes per triar el millor mall possible.





Van descobrir que al final de la tasca amb aquests jocs d'atzar, com pitjor s'exercien les persones a triar entre malls dolents, més excessiu era el seu ús a les xarxes socials. Com millor ho van fer en la tasca, menor ús de xarxes socials. Aquest resultat és complementari als resultats amb els addictes a substàncies: les que abusen d'opioides, cocaïna, metamfetamina, entre d'altres, tenen resultats similars a la 'Iowa Gambling Task', mostrant així la mateixa deficiència en la presa de decisions.





"Amb tanta gent a tot el món utilitzant les xarxes socials, és fonamental per a nosaltres entendre el seu ús. Crec que tenen enormes beneficis, però també hi ha un costat fosc quan les persones no poden allunyar-se'n. Necessitem entendre millor aquest impuls per poder determinar si l'ús excessiu de les xarxes socials s'ha de considerar una addicció ", conclou Meshi.