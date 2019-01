24 edició Premis Forqué: 'Campions' s'emporta el premi a la millor pel·lícula

La pel·lícula 'Campions' ha estat la gran protagonista de la 24 edició dels Premis Forqué després d'haver rebut el guardó a Millor llargmetratge de ficció i el Premi Forqué al cinema i educació en valors, atorgat en col·laboració amb la FAD, aquest dissabte 12 de gener, durant una gala que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Saragossa.





"Aquestes persones que tenen a prop una persona amb discapacitat intel·lectual coincideixen que són persones que, convivint amb elles, els han fet millors. Les persones amb discapacitat intel·lectual han convertit aquesta pel·lícula en alguna cosa molt millor del que estava destinat a ser. Es la dedico a ells ia totes les persones que porten anys treballant per la inclusió i la igualtat en aquells àmbits que no tenen tant ressò ", ha agraït el director de la cinta, Javier Fesser.





Edu Soto i Elena Sánchez han estat els encarregats de presentar aquests premis, organitzats per l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), i que per tercer any consecutiu s'han celebrat fora de Madrid, després de l'edició del 2017 a Sevilla i la del 2018 també a Saragossa. A la gala han estat presents el ministre de Cultura i Esport, José Guirao i el president d'Aragó, Javier Lambán.









El guardó a la Millor interpretació masculina, ha estat per a Antonio de la Torre per 'El Regne', dirigida per Rodrigo Sorogoyen. De la Torre ha enviat una "abraçada" a Ángeles González Sinde, dona de l'editor Claudio López Lamadrid, mort aquest divendres. Així mateix, ha volgut "compartir" el premi amb "els milers de polítics decents que s'aixequen cada dia amb el somni de fer les coses millor".





En l'apartat de Millor interpretació femenina, l'actriu Eva Llorach ha recollit aquest guardó pel seu paper com Violeta a la pel·lícula 'Qui et cantarà' de Carlos Vermut. L'actriu, amb una trajectòria de més de deu anys en el cinema independent, ha dedicat el premi "a tots els actors desconeguts".





"La nominació per a mi ja era un premi. Construir a Violeta ha estat cosa de dos. Estic molt contenta i vull agrair als productors per haver tingut la valentia de confiar en una actriu desconeguda com sóc jo. Avui molta gent se senten representats per el meu. Aquest premi va per tots aquests actors desconeguts. Espero que tots trobeu la vostra Violeta perquè els vostres treballs mereixen ser vistos ", ha dit Llorach.





'El Silenci altres', d'Almudena Carracedo, ha estat guardonada amb el premi al Millor llargmetratge documental i el premi al Millor curtmetratge ha estat per a 'Cerdita', de Carlota Martínez Pereda. Així mateix, el premi a la Millor pel·lícula llatinoamericana ha estat per a 'Roma', del Mexicà Alfonso Cuarón.





José Frade, medalla d'or

El productor José Frade ha recollit la Medalla d'Or d'aquests guardons per la seva tasca en la indústria cinematogràfica, on atresora més de 50 anys de treball i títols com 'La guerra de papà', 'No desitjaràs al veí del cinquè', o ' Tormento ', fins arribar a un total de 115 llargmetratges i sèries de televisió de la mà de la seva empresa José Frade PC.





El productor ha agraït el premi a totes aquelles persones amb les que ha tingut l ' "honor" de treballar. "Vull agrair a totes les persones amb la qual he tingut l'honor de treballar. Sense ells jo no seria aquí. A directors com Jaime Griñán o Mariano Ozores; actrius com Concha Velasco, Lina Morgan o Maribel Verdú, i actors com Alfredo Landa José Luis López Vázquez, José Sacristán o José Coronado. als que hi són a dalt i als que són aquí, jo només volia dir-los una cosa: gràcies ", ha recalcat Frade.





El president d'EGEDA, Enrique Cerezo, que ha lliurat el guardó a Frade, ha subratllat que cultura i cinema "han de protegir-se per valorar-se com una qüestió d'Estat com en els països desenvolupats".





Actuacions musicals

La 24 edició dels Premis Forqué ha comptat amb les actuacions musicals de Marta Sánchez al costat de Carlos Baute, Ana Guerra, Blas Cantó i tots els concursants d'OT 2018.





A més, a la gala han assistit rostres de la indústria com a indústria com JA Bayona; Carlos Saura, Medalla d'Or de EGEDA en la passada edició; Imanol Arias; i un llistat d'intèrprets com Miguel Ángel Muñoz, Macarena García, Brays Efe, Betlem Cuesta, Fernando Guallar o Iván Sánchez, així com el pianista d'origen anglès James Rhodes.





Per la catifa vermella també han desfilat les intèrprets Penélope Cruz, Macarena Gómez, Elena Furiase, Vanesa Romero, Adrián Núñez, Fernando Gil, Fernando Tejero; la cantant Nerea Rodríguez, igual que la també cantant i presentadora Lucrecia o les 'influencer' Andrea Roda i Mary Turiel o l'actual Miss Espanya Amaia Izar Leache.