Ernest Maragall demana compromís: que es treguin els presos independentistes i "no només declaracions"

El candidat a l'Alcaldia d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, s'ha referit aquest diumenge a la moció que es votarà en el Ple municipal sobre els presos independentistes, i ha demanat compromisos per treballar en la qüestió de fons: "Amb els presos es tracta de què fem junts per treure'ls, no només de fer declaracions ".





En declaracions als mitjans durant la celebració dels Tres Tombs al barri de Sant Andreu de Barcelona, ha demanat un "compromís no retòric", que impliqui acció, una posició definida i iniciativa política.





"Aquest és el terreny on la senyora Colau i ERC han de verificar proximitats i distàncies", ha afirmat en referència a l'alcaldessa de Barcelona, amb qui ha assegurat que la distància a dia d'avui és gran.









En aquest sentit, Maragall ha assegurat que la distància amb Colau "és gran perquè no hi ha per part seva un compromís clar amb la situació política de Catalunya", tot i que ha ressaltat que tots dos coincideixen en bastants aspectes de polítiques socials.





Maragall ha dit que està "impacient" per parlar sobre habitatge, seguretat, gestió econòmica, educació i altres qüestions que afecten la capital catalana, i ha lamentat que fins ara el debat no s'hagi sortit del que ha anomenat piruetes electorals.