El Barça guanya in extremis a la Santboiana en el derbi nonagenari del rugbi català

Aquesta imatge, ha donat la victòria al Barça en l'últim segon de derbi català a la Divisió d'Honor entre el FCB Rugbi i la Santboiana a domicili (21-19).





Però, el més transcendent d'aquest partit no és el seu resultat, és la seva simbologia històrica: el Barça ha tornat a guanyar dècades després en el Baldiri Aleu i en el 95º aniversari d'història d'aquest derbi, que honora la professionalitat i proliferació del rugbi català en general.





En un partit d'anades i vingudes a causa de la gran rivalitat entre aquests dos equips de la primera categoria del rugbi espanyol (que, per cert, a diferència d'altres esports, aquesta rivalitat es queda en el camp), els blaugrana han acabat imposant-se al Baldiri Aleu amb un inesperat drop (un xut directe entre pals després que la pilota boti un cop a terra, que suma dos punts), presumint d'una brillantor tècnica, absent durant la primera meitat del partit.





Els primers quaranta minuts, els de Sant Boi van controlar el joc i el marcador en tot moment (13-0), havent aconseguit la transformació d'una marca (5 punts pel try i 2 per marcar el xut a pals) i ficant entre pals un cop de càstig (3 punts) davant la ineficàcia i els errors blaugrana, que no aconseguien frenar el joc dinàmic i obert dels locals.





Però, a la segona meitat, el Barça va despertar, conscient que una possible victòria del rival posaria a la Santboina per sobre seu a la classificació i va començar a posar remei seus errors no forçats, després d'haver començat a mostrar signes de reacció ja als últims minuts de la primera part.





Tot i que a la segona meitat el Barça va errar fins a 3 touches a favor (serveis de banda), sí va aconseguir 3 marques enfront de l'única dels locals. Als instants finals, el marcador estava 19-19 amb unes últimes arrencades ofensives perilloses dels de Sant Boi, que han hagut de conformar-se amb la derrota, després d'un bon molt partit, en veure el drop que tancava la trobada i donava la victòria als blaugranes.









Després d'aquesta jornada, el Barça segueix cinquè a La Lliga Heineken, en places de play-off encara que ja a gairebé 20 punts del primer classificat, l'Alcobendas, mentre la Santboiana, el degà del rugbi català, és vuitè, a 5 punts dels blaugrana, havent estat quart en la classificació la temporada anterior i campió de la Copa del Rei el 2017.