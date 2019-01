L'independentista David Madí entra en el negoci de l'aigua com a president d'Aigües de Catalunya

El nomenament del polític independentista David Madí com a president executiu d'Aigües de Catalunya ha sorprès a gran part de l'empresariat català pel seu tint polític i pel moment actual.





Madí, no exempt de polèmiques allà on va, ha sabut sortejar vent i marea en la seva trajectòria sobiranista. Va ser president d'Endesa a Catalunya i conseller assessor de Telefónica, dues de les grans empreses de l'índex borsari Íbex-35.





Les cares de Madí no tenen límit, tant representa grans empreses espanyoles com participa en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, i igual va estar amb el Govern d'Artur Mas que va assessorar Carles Puigdemont.





Ara, David Madí ha acceptat l'oferta del president d'Aigües de València, Eugenio Calabuig, per posar-se al capdavant de la filial Aigües de Catalunya i iniciar un pla d'expansió de la companyia a Catalunya, on té una baixa presència i on preveu augmentar quota en el negoci del subministrament públic i la depuració de l'aigua.





Tot això passa a sis mesos de les eleccions municipals de maig i el fitxatge serviria per treure profit dels contactes de Madí amb el PDeCAT, ERC i fins i tot la CUP.





A tall d'exemple, Sant Cugat del Vallès està entre les primeres operacions, ja que un dels primers concursos a caducar i que sortirà a subhasta se situa en aquesta localitat barcelonina el proper estiu. L'alcaldessa és Carmela Fortuny, del PDeCAT.