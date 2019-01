Intenten rescatar un nen de dos anys d'un pou de 150 metres

Les tasques per rescatar el nen de dos anys que aquest diumenge va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga) continuen. A més, en els treballs duts a terme durant tota la nit sense descans han trobat una bossa de llaminadures que el menor portava, a més que s'ha localitzat un got.





Un operatiu conformat per un centenar de persones continua el rescat, que es perllonga des de les 14.00 hores d'aquest diumenge, quan van tenir lloc els fets.









Les tasques han permès arribar a més de 75 metres de profunditat, on es va localitzar una acumulació de terra i es continua treballant en el pou per rescatar el menor. Així, han localitzat la bossa de llaminadures, que s'ha extret aquesta passada nit. De la mateixa manera, s'ha localitzat un got.





"El problema és que segueix caient material, és compacte, és humit, i la zona és freda... en definitiva, no és fàcil seguir rastrejant aquí", ha explicat la subdelegada del Govern espanyol a Màlaga, María Gámez, que ha deixat clar, no obstant això, que es continua aprofundint.





Gámez, que s'ha desplaçat al lloc, ha explicat en declaracions als periodistes que els treballs tècnicament "són molt complicats i molt complexos". A més, ha incidit que "s'estan valorant totes les alternatives tècniques possibles per poder accedir, localitzar i rescatar", i confiar, també, en tenir bones notícies.





"Estem dedicant el màxim de la nostra energia i del nostre esforç per part de la Guàrdia Civil, dels Bombers, del 112, de Protecció Civil... Tot el dispositiu està al màxim", ha agregat, i ha explicat, a més, que es compta amb l'oferiment i ja s'ha contactat amb nombroses empreses que estan oferint solucions tècniques.





Ha reconegut, sobre aquest tema, que no s'està preparat tècnicament per rescatar un cos en un espai tan estret però "existeixen tecnologies per accedir a llocs estrets i profunds, com és el cas, i totes s'estan tenint en compte". Això sí, ha posat l'accent en la precaució que cal tenir, atès que no es tracta només d'arribar sinó de conservar el buit a la zona que es pugui rescatar: "No hem rebutjat cap alternativa".