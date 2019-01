Rècord de trasplantaments de pulmó i cor el 2018 a Catalunya

Catalunya ha arribat el 2018 als 1.149 trasplantaments -53 pediàtrics-, creixent per cinquè any consecutiu i amb una xifra que supera en un 3,9% l'any anterior, i que compta amb un rècord en trasplantament de cor (71) i pulmó (104), ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), Jaume Tort.





La taxa catalana se situa en 151,2 trasplantaments per milió de població, una de les taxes "més altes del món", que només pot comparar-se amb la de l'estat de Philadelphia (Estats Units), a l'espera de saber les dades globals del conjunt d'Espanya, que ha augurat que estarà entre els 120 i els 130.





Actualment es necessiten 1.221 òrgans -a 31 de desembre del 2018, entre els quals hi ha 13 pediátricos-, sent els ronyons la major part d'aquesta llista d'espera (1.059), i Tort ha destacat que les llistes d'espera per a òrgans vitals són " molt baixes, i això és una bona notícia", pel fet que es trasplanten en pocs mesos en fer-se més activitat.