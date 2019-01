En els últims 50 anys, la cirurgia ha sofert canvis substancials, encaminats tots ells a millorar la seva seguretat i eficàcia sense oblidar intentar ocasionar el mínim impacte en els pacients. Les grans transformacions que s'estan produint en els últims anys amb la creixent digitalització també han arribat a aquest camp, donant lloc al que es coneix com la cirurgia 4.0 o digital.





El doctor Antonio De Lacy, director de l'Institut Quirúrgic Lacy (IQL), dins de l'Hospital Quirónsalud, cap de servei del Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'Hospital Clínic de Barcelona, professor de la Universitat de Barcelona i president d'AIS Channel, és un dels seus principals promotors.





Pioner en els anys 90 del desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica, amb la qual es buscava dur a terme operacions mínimament invasives que ajudessin en la recuperació del pacient, ara el doctor De Lacy busca abanderar una nova revolució en la forma de fer i entendre la cirurgia , recolzant-se en les noves tecnologies i trencant el que fins ara es consideraven barreres infranquejables. L'objectiu final, com sempre, és aconseguir els millors resultats per als pacients sense oblidar mai la seva seguretat i comoditat.





EL VALOR DE LES DADES





La possibilitat actual de transformar en dades manejables una gran quantitat d'informació suposa una fita a l'hora de canviar el paradigma de la cirurgia. "Abans, el cirurgià operava veient directament l'anatomia del pacient. Ara s'opera emprant dades. El cirurgià navega, curta i sutura dades que li permeten mesurar i quantificar, i també redissenyar i modelar la manera en què s'opera", explica el doctor de Lacy, que assenyala que des del mateix diagnòstic el pacient es converteix en una font infinita de dades.





Aquest gran volum d'informació és crucial en el camí de la millora de la cirurgia robòtica, que permet la realització de maniobres complexes d'una forma més eficaç i més segura i que al mateix temps permet continuar amb l'adquisició de més dades. "La cirurgia 4.0 ens permetrà combinar informació en temps real sobre l'anatomia del pacient i els moviments del cirurgià, de manera que sigui possible bloquejar aquelles maniobres que no siguin les adequades i evitar errors", continua detallant el doctor De Lacy.





Tot aquest gran volum d'informació permetrà el desenvolupament d'algoritmes d'intel·ligència artificial que podran facilitar als metges i cirurgians la presa de decisions no només abans de l'operació, sinó fins i tot durant la mateixa. Així mateix, gràcies a la millora en les tecnologies d'imatge, serà cada vegada més fàcil identificar estructures complexes i evitar danyar òrgans propers. "Però la cirurgia 4.0 no suposa l'automatització completa. Ni els propis cirurgians ni els pacients acceptarien aquest supòsit. Però sí que estarien d'acord en valorar una cirurgia més segura i fiable amb l'objectiu últim de millorar els resultats clínics", apunta el doctor de Lacy.





AVENÇOS EN LAPAROSCÒPIA





Però abans d'arribar a la cirurgia robòtica va ser necessari que la cirurgia mínimament invasiva es reinventase, buscant eliminar qualsevol tipus de cicatriu externa emprant per a això els orificis naturals de l'organisme, com la boca, l'anus, la vagina o la uretra. És el concepte de l'anomenada cirurgia NOTES (de les sigles en anglès de Cirurgia Endoscòpica Translumenalpor Orifici Natural), en la qual l'equip del doctor De Lacy va participar desenvolupant i perfeccionant alguns detalls tècnics practicant la cirurgia de càncer de còlon emprant la via transvaginal.





"Però això era un abordatge que només podíem emprar en la meitat de la població. Per això vam decidir trencar un nou sostre de vidre i ens plantegem l'extirpació del càncer emprant l'anus com a porta d'entrada a l'abdomen", va explicar el doctor De Lacy. En aquesta cursa per continuar millorant aquests abordatges, posteriorment va crear el concepte two-teamapproach, que permetia superar el punt feble de la tècnica transanal, que era la necessitat de fer-la en dos passos. Per això, dos equips treballaven de forma simultània dinamitzant la intervenció.





CANVI EN LA FORMA D'ENSENYAMENT





La revolució de la cirurgia 4.0 no només suposa una nova forma de plantejar i executar l'operació, sinó que també canviarà la forma d'ensenyament. Fins a la data, aquells que desitjaven avançar en les cirurgies més complexes necessitaven estar al costat dels millors cirurgians, que es trobaven en els centres més especialitzats. Això també canviarà amb aquesta nova forma d'entendre la cirurgia.





Els avenços en el camp de les telecomunicacions estan permetent trencar la barrera de l'espai i ja són cada vegada més habituals els congressos que permeten l'assistència telemàtica i veure a distància com es realitzen les operacions més complexes. "En el nostre últim congrés sobre càncer de recte que realitzem al desembre de 2017 a Londres vam tenir a més de 26.000 cirurgians connectats per presenciar-ho. Això trenca amb les xifres de qualsevol congrés presencial", va afegir el doctor De Lacy, qui també valora de manera molt positiva els avantatges que la realitat virtual té per a un entrenament cada vegada més realista, mitjançant l'ús d'ulleres virtuals que faciliten que els alumnes es puguin submergir en un entorn molt realista sense posar en risc la seguretat de cap pacient per les seves pràctiques.





En aquesta democratització de la disciplina ha estat de gran importància el poder gravar les operacions per després difondre-les, una part fonamental en aquesta quarta revolució quirúrgica. Però durant molt temps fins i tot aquests enregistraments eren restringides i de pagament. Per trencar aquesta barrera naixia el 2013 AIS Channel (Advances in Surgery, Avenços en Cirurgia en espanyol), actualment i a la plataforma en línia líder mundial en educació quirúrgica. "Es tracta d'una acadèmia quirúrgica digital que compta ja amb una ingent quantitat d'informació de lliure accés", va explicar el doctor De Lacy, el seu impulsor. Gràcies a aquests recursos, la formació de nous cirurgians és cada vegada més oberta i assequible.





Però no és l'únic canvi el de l'accés. Un altre gran fita que permetrà la cirurgia 4.0 en el camp de l'ensenyament és la telemonitorització. "Nosaltres ja l'estem aplicant en l'ensenyament de la cirurgia digestiva, però en un futur estic segur que moltes altres disciplines també se sumaran". Fins ara la latència en la transmissió de dades obstaculitzava el desenvolupament de la telemonitorització, però l'avanç amb la tecnologia 5G, amb transmissions gairebé immediates, ho ha solucionat. "A principis de 2019 esperem poder realitzar la primera cirurgia telemonitorizada en 5G. Això permetrà que un cirurgià expert pugui guiar un altre des de la distància i sense la necessitat d'estar present en el mateix quiròfan", va concloure el doctor De Lacy.





SOBRE QUIRÓNSALUD





Quirónsalud és el major grup hospitalari d'Espanya i el tercer d'Europa. Compta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els quals es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i d'un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centre Mèdic Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Fundació Jiménez Díaz (FJD), Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica de Guipúscoa, etcètera.