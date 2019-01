L'actor Àngel Llàcer i el músic Manu Guix reviuran el musical 'La tienda de los horrores', primer amb algunes funcions especials al Festival Grec, ia partir d'octubre amb l'estrena oficial al Teatre Coliseum de Barcelona, han anunciat aquest dilluns la parella d'artistes en roda de premsa.





Quan es compleixen 20 anys des de l'estrena d'aquesta obra a Madrid, Llàcer i Guix han decidit rescatar la peça per donar-li un aire més modern, "fugint del musical clàssic" i confiant que cada cançó es converteixi en un nombre propi.





"La coneixem moltíssim, ens encanta, ens enamora, es basa en una autèntica descàrrega d'energia en què la música té un paper primordial, a nivell estilístic es basa en el soul i el rock'n'roll", ha explicat Guix, que també pujarà a l'escenari en aquesta producció de Nostromo Live.





Basada en la pel·lícula homònima de 1960, l'obra explica la història de l'avorrida vida d'un home en una floristeria, que s'il·lumina en conrear una planta que comença a alimentar-se de sang humana, despertant la sensació de l'opinió pública i la fama, i més tard la planta acaba per envair-ho tot.





Immersos el procés creatiu del nou musical i en plena recerca dels actors protagonistes, tots dos directors encaren ara les últimes funcions en cartell de 'La jaula de las locas' al Teatre Tívoli on han arribat a una xifra rècord d'un miler d'espectadors de mitjana per funció.





L'espectacle, que dirigeix i protagonitza Llàcer costat de Guix com a director musical, deixarà al Tívoli el 24 de febrer i viatjarà a Madrid de setembre d'aquest any a maig de 2020, quan iniciarà una gira tancada per tot Espanya.





"Dimecres compliré 45 anys, i jo sempre dic que compliré els 50 amb 'La jaula de las loca', ha dit Llàcer, que ha desitjat llarga vida a aquest musical, també produït per Nostromo Live.