El fiscal demana reobrir el presumpte espionatge de Mossos per evitar legitimar un estat policial

La Fiscalia de Barcelona ha recorregut l'arxiu per part del Jutjat d'Instrucció 22 de la investigació pel presumpte espionatge dels Mossos d'Esquadra i demana reobrir el cas perquè considera que les explicacions ofertes pel comissari cap de la Comissaria General d'Informació no són suficients i que no investigar més "seria tant com legitimar un estat policial".





En el seu escrit, el fiscal afirma: "Quan els ciutadans presenten querelles contra forces policials per considerar que la seva intimitat s'ha vist vulnerada, segons el parer del fiscal, no n'hi ha prou amb que per la policia s'al·legui de forma genèrica que tal invasió es va realitzar en el curs d'una investigació i que per tant estava justificada ".





Per al Ministeri P√ļblic, admetre una resposta gen√®rica com a resposta a aquestes querelles, que va presentar majorit√†riament l'advocat Jos√© Mar√≠a Fuster-Fabra en el seu nom i en el d'altres afectats, sense exigir m√©s concreci√≥ dels motius de les investigacions realitzades per mossos a advocats, periodistes, pol√≠tics i representants de la societat civil, tots coneguts per ser constitucionalistes, "seria tant com legitimar un estat policial".





"Resulta imprescindible que els agents que van realitzar les actuacions, els resultats obren en els documents intervinguts, aportin aquestes dades", per determinar si les investigacions tenien un fi legítim, pel que demana al seu escrit que siguin identificats aquests agents i se'ls prengui declaració.





La Fiscalia rebat l'argument del jutge instructor que les investigacions dels Mossos són justificades perquè van ser sobre persones que per la seva "significació sociopolítica" poguessin cometre o patir delictes, ja que al seu entendre les explicacions del comissari en cap Manel Castellví no van aclarir de quina suposats delictes es tractaven.









Recorda que el Codi Europeu d'√ątica de la Policia considera que una actuaci√≥ de la policia no pot afectar la vida privada, llevat que hi hagi una necessitat absoluta i fi leg√≠tim, de manera que per arxivar el cas ha de abans de quedar acreditat "m√©s enll√† de tota dubte "que aix√≠ va ser, el que segons el fiscal de moment no ha succe√Įt.





DESTRUCCI√ď DE DOCUMENTS





La Fiscalia assegura que "resulta impossible pronunciar-se" sobre si la destrucció de documentació per part dels Mossos -d'on procedeix la documentació d'aquest cas- era regular i controlada o per contra s'estava realitzant al marge de qualsevol procediment legal, malgrat la transcendència d'aquesta dada, ja que de moment no s'ha aportat l'autorització escrita.





Per això, també sol·licita en el seu escrit que els Mossos aportin a la causa la documentació acreditativa de l'autorització administrativa referida a la destrucció de documents intervinguts quan anaven a ser cremats a la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).