L'IPC de 2018 se situa a Catalunya en l'1,4% i en el conjunt d'Espanya en el 1,2%

Catalunya va tancar l'exercici 2018 amb una pujada dels preus del 1,4% en comparació amb l'any anterior, i al desembre l'Índex de Preus del Consum (IPC) va caure tres dècimes respecte al novembre, segons dades fetes públiques aquest dimarts pel Institut Nacional d'Estadística (INE).





En el conjunt d'Espanya, la inflació va baixar un 0,4% al desembre i va retallar cinc dècimes la seva taxa interanual, fins al 1,2%, el seu menor nivell des del passat mes d'abril a causa del descens dels preus dels carburants, del gasoil per a calefacció i dels serveis d'allotjament.





Catalunya se situa entre les comunitats amb una taxa interanual més elevada, compartint aquesta pujada de l'1,4% amb Canàries i la Comunitat de Madrid, mentre que en l'extrem oposat se situen Melilla, amb un -0,3%, i Ceuta i Balears amb un 0,7%.





ESPANYA





Estadística ha atribuït la caiguda de la taxa interanual de l'IPC de desembre al descens dels preus dels carburants, del gasoil per a calefacció i dels serveis d'allotjament.









La taxa interanual de desembre és la vintè vuitena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,2% superiors als de fa un any.





Després de sis mesos per sobre del 2%, en l'últim mes de l'any passat l'IPC ha aconseguit situar-se en el seu menor nivell des de l'abril (1,1%).





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir al desembre en el 0,9%, de manera que se situa tres dècimes per sota de la de l'IPC general.





En l'últim mes de 2018, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en l'1,2%, cinc dècimes menys que al novembre.





SECTORS





Segons l'INE, entre els grups que van contribuir a la moderació de la taxa interanual de l'IPC al desembre es troben el transport, que va retallar més de 3 punts la seva taxa anual, fins al 0,2%, per l'abaratiment dels carburants; l'habitatge, la taxa anual va baixar tres dècimes, fins al 2,5%, pel menor cost del gasoil per a calefacció, i els hotels, que van reduir tres dècimes la seva taxa, fins al 1,8%, per l'abaratiment dels serveis d'allotjament.





Per contra, entre els ascensos va destacar el grup d'oci i cultura, que va elevar quatre dècimes la seva taxa interanual, fins al -0,1%, per l'encariment dels paquets turístics.