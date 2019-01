Junqueras i Romeva demanen traducció simultània i cinc observadors en el judici

L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva han sol·licitat al Tribunal Suprem (TS) que "els permeti la utilització de l'idioma català en qualsevol de les seves intervencions" en el judici del procés.





Segons recull l'escrit que ha presentat la defensa davant la Sala Segona de l'Alt Tribunal, demanen que "hauran de proveir els sistemes d'interpretació simultània que fossin necessaris per a la traducció al castellà de tal manera que es permeti el desenvolupament del judici oral en termes de normalitat".









La defensa, que porta el lletrat Andreu Van der Eyden, argumenta que així ho indica "la Carta Europea de Llengües Minoritàries, feta a Estrasburg el 1992 i ratificada per Espanya el 2001, l'ús de la llengua pròpia cooficial ha de garantir-se en el procés penal", i posa també com a referència la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).





L'advocat de Junqueras i Romeva exigeix que en el judici oral "intèrpret d'idioma català per a l'assistència a les parts en relació amb la documentació que pugui ser objecte d'exhibició o confrontació durant els interrogatoris a acusats i testimonis o en el tràmit de prova documental ".





D'altra banda, reclamen que cada pres tingui deu places per a familiars i cercles pròxims i cinc per a observadors internacionals, i mostren la seva preferència en que la vista del judici se celebri a la localitat de Barcelona.





JORDI CUIXART





La defensa del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart també demana l'ús del català en el judici. L'advocada Marina Roig "sol·licita la tramitació íntegra del procediment en llengua catalana, tal com succeeix en altres països plurilingües del nostre entorn, com Bèlgica" i això, sosté "només és possible garantir-la mitjançant l'atribució de la competència en els tribunals ubicats a Catalunya , on la praxi judicial ja s'orienta en aquesta direcció".





"Jordi Cuixart exerceix, ha exercit i exerceix, des de la no violència, sempre que sigui necessari, la desobediència civil, un instrument, d'altra banda, perfectament legítim en una societat democràtica", remarca Roig.