La jutge degana de Barcelona rebutja el recurs contra el repartiment de la causa de l'1-O

La jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, ha rebutjat "per inadequació de procediment" el recurs governatiu interposat per un advocat contra el repartiment de la causa de l'1-O al jutjat d'instrucció 13 de la ciutat.





En una resolució, la jutge degana també ha descartat revisar d'ofici l'acta de repartiment "per haver-se realitzat de forma aleatòria i d'acord amb les normes de repartiment vigents en el moment d'interposició de la denúncia".





L'advocat d'un exdirector general de la Generalitat investigat per la seva presumpta implicació en els preparatius de l'1-O va presentar fa una setmana un incident de nul·litat al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona demanant anul·lar la causa per "irregularitat" en el repartiment d'assumptes, així com un escrit davant el Deganat en el mateix sentit.





El lletrat Ramon Setó, representant l'exdirector, al·legava que es va produir una "clara irregularitat" a l'repartir-se la querella que va presentar el 27 de gener de 2017 el advocat Miquel Duran al Registre general de guàrdia contra l'exsenador d'ERC Santi Vidal per unes declaracions sobre el procés sobiranista.





Va considerar que es va repartir la causa basant-se a "un interès per part del poder judicial en què la denúncia es repartís a aquest jutjat en qüestió, atesa la seva ideologia i la seva obsessió per la situació de Catalunya i Espanya".





La jutge degana ha rebutjat, en primer lloc, admetre el recurs governatiu presentat davant el Deganat per inadequació del procediment i, en segon lloc, ha descartat revisar d'ofici el repartiment.





Ha argumentat que si bé el 2010 les normes de repartiment establien que "no faran torns al Jutjat entrant ni al sortint de guàrdia assumptes pròpiament dits", el juliol del mateix any, la Junta de Jutges va derogar aquest precepte i, al setembre, la Comissió Permanent de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar la decisió.





En el moment d'interposició de la denúncia del cas, estaven vigents les normes de repartiment de 2016, en què "no apareixia ja en absolut la referència a la norma d'exoneració dels Jutjats de guàrdia entrants i sortints".





Cas ha remarcat que el repartiment es va fer de forma aleatòria d'acord amb les normes vigents i que es tracta d'un "sistema informàtic executat pels serveis tècnics del Departament de Justícia de la Generalitat".