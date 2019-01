El jutge requisa documentació a Moncloa.com i El Confidencial pel contracte de Villarejo i BBVA

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, que ha obert una peça secreta -la novena- per investigar l'operació Parany, ha enviat aquest matí a la Policia Nacional a les instal·lacions de la publicació digital Moncloa.com i de El Confidencial per que aquest mitjà lliuri "tot el material relacionat" amb la contractació per part del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a Grup Cenyt, propietat de l'excomissari José Manuel Villarejo, en relació amb l'operació que va voler realitzar la constructora Sacyr per prendre el control del banc.





El Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional reclama a l'esmentada ordre tot el material ja publicat en les edicions dels dies 9 de gener i següents, així com el que encara no s'hagi publicat i obri en poder d'aquests mitjans de comunicació.









El jutge necessita que la petició del material es realitza "sense perjudici del dret constitucional" que tenen els esmentats mitjans "amb vista a la protecció de la font d'obtenció del material tant del ja publicat com del que es trobi pendent de publicació".





Sobre les 12:30 hores del migdia de s'ha personat en Moncloa.com un agent d'Afers Interns de la Policia Nacional amb un requeriment judicial per requisar el material que ha utilitzat aquest web per publicar les informacions relatives a l'espionatge realitzat per l'excomissari Villarejo , contractat pel BBVA, en relació amb l'operació que preparava Sacyr per fer-se amb el banc presidit per Francisco González i que va tenir lloc durant els primers anys del mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.





UNS 4.000 DOCUMENTS





La publicació està recopilant el material que sol·licita el jutge, que estaria al voltant dels 4.000 documents, incloent entre ells àudios, fotos, entre d'altres.





La policia ha fet entrega a El Confidencial d'un requeriment amb el mateix cap de confiscar tota la documentació en poder d'aquest mitjà relacionada amb l'anomenada operació Trampa.





Des del passat 9 de gener, Moncloa.com, en col·laboració amb altres mitjans de comunicació, ha vingut publicant una sèrie de documents que acreditarien que el BBVA presidit per Francisco González, hauria contractat a l'empresa CENYT, propietat de Villarejo, per a tasques de informació sobre les maniobres que estarien desenvolupant entre d'altres, Sacyr i el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero per prendre el control del Consell d'Administració del Banc. El van batejar com a operació Trampa.





L'operació Trampa constitueix la novena peça del cas Tàndem, que investiga les activitats presumptament il·lícites de Villarejo, en presó provisional des de novembre de 2017, sospitós entre uns altres de delictes d'organització criminal, suborn, extorsió i blanqueig.