Tres anys després, segueix sense jutjar-se els agressors de les joves que donaven suport a la 'roja'

De nou, s'ha tornat a ajornar el judici oral per la agressió contra dues dones el 2016 que donaven suport a la selecció espanyola de futbol. El motiu ha estat la "convalescència" d'un dels advocats dels agressors. Es dóna la circumstància que l'equip forense ja va esgrimir la mateixa raó per a un altre dels lletrats fa sis mesos.





La Fiscalia, que va obrir expedient als acusats en 2016, sol·licita fins a 3 anys de presó per als 5 radicals que van agredir brutalment a dues dones durant la celebració d'una carpa informativa de 'Barcelona amb la Selecció', una organització que anima i dóna suport a la selecció espanyola de futbol.







El judici va ser programat inicialment per al 4 juny 2018 --dos anys després de la agressió--, però es va suspendre perquè un dels advocats dels acusats va adduir que es trobava convalescent. Ara, un altre advocat de la defensa ha repetit la mateixa al·legació, per la qual cosa el judici s'ha torno a posposar.





Els 5 membres acusats formen part del grup radical Desperdicis, afí al moviment xarxa-skin i d'extrema esquerra, caracteritzats per les seves idees d'independentisme revolucionari i anarquisme violent.









Els acusats s'enfronten a diversos càrrecs de violència i agressió. Segons la Fiscalia, van atacar a una "expressió violenta de l'animadversió i rebuig que professen a persones que no comparteixen la seva ideologia, i particularment a tot allò que pugui simbolitzar o representar el espanyol o la unitat d'Espanya". En concret, els acusats van propiciar crits com ara: "Putes espanyoles, fora d'aquí, us matarem".





L'organització 'Barcelona amb la Selecció' ha difós un comunicat en repulsa de les agressions i demanant llibertat d'expressió i justícia per aquest cas.