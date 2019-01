Gemma Torres ha pres possessió com a directora del Centre Penitenciari Brians 2 (Barcelona), rellevant a Josep Font després de dimitir el 19 de desembre víctima de diverses amenaces de mort.





Segons un comunicat, Torres és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) el 1991, té un postgrau a la Unitat de Teràpia de Conducta de la universitat, i és especialista en Psicologia clínica.





La trajectòria de Torres a l'execució penal va començar com a psicòloga del Centre Penitenciari de Joves el 1994, i més tard a la de Quatre Camins.





Deu anys després, va reorientar la seva activitat professional en l'àmbit de la justícia juvenil, primer com a membre de l'Equip d'Assessorament Tècnic en els jutjats de menors de Barcelona, i més tard com a psicòloga del centre educatiu Can Llupià de Barcelona.





El seu retorn als serveis penitenciaris es va produir el 2009 com a psicòloga de la secció de tractament, en la qual va coordinar els programes de conductes addictives; el 2013, va entrar a formar part de l'equip directiu de Brians 2 com a subdirectora de tractament.





Torres és autor de diferents publicacions com 'El clima social i emocional a els Mòduls de participació i convivència dels centres Penitenciaris catalans' en coautoria amb Jordi Camps, i 'Els Delinqüents sexuals a les presons'.