La 38 edició del Festival Jazz de Terrassa, que se celebrarà del 6 al 24 de març, ha confirmat alguns noms del cartell com el saxofonista i compositor americà David Murray i el duet format entre Santi de la Rubia i el pianista Roger Mas.





Murray tornarà a la ciutat --ha estat en cinc ocasions en el certamen-- el 21 de març a la Nova Jazz Cava, juntament amb la seva banda, formada pel pianista David Bryant, el contrabaix Jaribu Shahid i el bateria Eric McPherson, a més, en el mateix lloc però el dia 16 Rubia y Mas protagonitzaran la producció pròpia del festival, segons ha informat aquest dimarts l'organització.





Així mateix, tindrà lloc la representació d'un tribut a la música de Charles Tolliver, realitzat per un quintet i que és una altra producció pròpia del certamen.





Aquests noms se sumen a altres que els organitzadors havien avançat com el de Kenny Barron Quintet, considerat un dels grans del piano jazz contemporani, el trio 'Children of the Light' i el debut a Catalunya de la sud-coreana Youn Sun Nah.





Una altra de les cites de l'agenda serà el concert-taller, adreçat al públic infantil, que conduirà el saxofonista Llibert Fortuny, amb l'espectacle 'Electro Magic'.