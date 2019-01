Turquia ha ordenat l'arrest de 192 persones per suposats vincles amb l'organització liderada pel clergue islamista turc assentat als Estats Units Fethullah Gülen, el qual el Govern turc acusa d'estar darrere del fallit cop d'estat del 2016, ha informat el diari 'Hurriyet'.





Les operacions policials contra suposats seguidors de Gülen, un antic aliat del president del país, Recep Tayyip Erdogan, han tingut lloc amb regularitat des de l'aldarull i en les darreres setmanes han augmentat un altre cop. En aquest context, les autoritats d'Istanbul i d'Adana van ordenar la setmana passada l'arrest de més de 100 militars per suposats vincles amb el clergue islamista.





La Fiscalia d'Ankara ha informat que ha ordenat l'arrest de 50 militars, dels quals tres són tinents i 47 són sergents, a més d'altres 55 persones, sota l'acusació d'haver utilitzat l'aplicació de missatgeria mòbil ByLock.





Turquia va il·legalitzar l'aplicació ByLock després del fallit cop d'estat, després d'acusar els seguidors de Gülen d'haver-la utilitzat per comunicar-se durant la nit del cop d'estat, el 15 de juliol del 2016, quan un grup de militars rebels va intentar derrocar el Govern turc, i va acabar amb la vida d'unes 250 persones.





Gülen, un antic aliat d'Erdogan que ha viscut en un exili autoimposat als Estats Units des de 1999, ha negat qualsevol vinculació amb l'aldarull castrense. La Fiscalia de la província de Konya, al centre de Turquia, ha ordenat la detenció de 50 persones més, inclosos diversos militars i els seus contactes a la xarxa de Gülen, segons el rotatiu turc.





La Fiscalia en altres dues províncies, Mugla i Kocaeli, ha ordenat detenir, respectivament, 15 i 25 militars. Més de 77.000 persones han estat arrestades a l'espera del judici, mentre que 150.000 funcionaris civils i militars han estat suspesos o destituïts en el marc de les campanyes contra sospitosos de tenir vincles amb el cop d'estat o amb l'organització de Gülen.





Els grups de defensa dels drets humans i els aliats occidentals de Turquia han criticat la campanya contra els suposats seguidors de Gülen per considerar-la un intent d'Erdogan per silenciar qualsevol indici d'oposició. El Govern turc justifica les operacions de detencions massives per motius de seguretat a causa de la gravetat de les amenaces que creu que afronta el país.