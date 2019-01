Detinguts els alcaldes de Verges i Celrà per desordre públic

L'alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater (CUP), ha estat detingut per la Policia Nacional el matí d'aquest dimecres per un presumpte delicte de desordre públic.





Poc després també ha estat detingut l'alcalde de Celrà (Girona), també de la CUP, Dani Cornellà, ia un membre dels Comitès en Defensa de la República (CDR) de Salt i a dos membres de l'organització La Forja.





En total, la Policia Nacional ha detingut 11 persones per presumptes desordres en l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'1 d'octubre de 2018, en una operació que continua oberta i no es descarten més arrestos.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, l'operatiu respon a un atestat per l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona en l'aniversari de l'1 d'octubre en 2018 i no són detencions ordenades pel Jutjat d'Instrucció 4 de Girona, encara que el jutge està informat del dispositiu policial.





L'operatiu policial és el que desenvolupa la tasca d'identificació que correspon a les forces de seguretat, ja que l'atestat que va iniciar la causa no assenyala autors dels fets.





EN LLIBERTAT





Després de prendre'ls declaració, els detinguts han anat sortint de comissaria com l'alcalde Ignasi Sabater.





Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres enfront de la comissaria del cos policial a Girona per a protestar pels arrestos i a la sortida de Sabater han cridat 'No estàs sol'.









A primera hora del matí, l'advocat de Sabater, Bernat Salellas, ha assenyalat que, encara que diversos encaputxats van retirar del poble mostres de suport als presos sobiranistes i hi va haver protestes veïnals, "no hi ha hagut enfrontaments, ni agents de policia lesionats ni béns públics malmesos, que són els elements que conté un delicte de desordres públics".





"No sabem ni quin dia es van produir ni a quins fets es refereix", ha dit sobre els desordres públics que se li atribueixen, i ha apuntat que no és habitual que es detingui una persona per aquest delicte.





"Avui aquí no estem acostumats a veure-ho, perquè normalment la policia et cita per a comparèixer voluntàriament al jutjat. S'arregla d'aquesta manera i no anant a aturar-te cap a les set del matí a casa teva", ha afegit.





Al principi, s'especulava que la detenció tenia a veure amb la manifestació del 6 de desembre en contra del partit ultradretà Vox.





Salellas ha detallat que una patrulla de la Policia Nacional estava esperant a l'alcalde a la porta de casa seva i, a l'advertir-ho, diversos veïns han sortit "i hi ha hagut una mica d'estira-i-arronsa".

Al lloc també han acudit els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha endut a Sabater a una comissaria de Girona.





JXCAT, ERC I LA CUP





Els diputats de JxCat, ERC i la CUP han abandonat diverses de les comissions del Parlament en les quals havien de participar com a senyal de protesta per la detenció dels dos alcaldes 'cupaires' de municipis de la província de Girona.





En una intervenció davant la Comissió de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Vidal Aragonés (CUP) ha criticat que en cap país democràtic "no es deté a ningú a les portes de la seva casa" amb l'acusació de desordres públics.





L'abandó dels diputats de JxCat, ERC i la CUP afecta tres comissions: la de Treball Assumptes Socials i Famílies, la d'Assumptes Institucionals i la de Territori, que han començat passades les 10 hores d'aquest dimecres.









Amb la marxa d'aquests grups, les comissions s'han quedat amb menys de la meitat dels seus membres, per la qual cosa s'han hagut de suspendre per falta de quòrum necessari per a adoptar acords.





QUIM TORRA





El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha solidaritzat amb els alcaldes de la CUP de Celrà i Verges (Girona) i amb els altres detinguts.





Tot el meu suport als alcaldes de Cerlà i Verges, Dani Cornellà i Ignasi Sabater, i a la resta de detinguts per la Policia Nacional espanyola. N'hi ha prou de repressió. N'hi ha prou de criminalització. Llibertat", ha expressat en una anotació és el seu compte de Twitter.