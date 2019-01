Juanma Moreno Bonilla, sisè president de la Junta d'Andalusia

El president del PP-A, Juanma Moreno, ha estat investit aquest dimecres president de la Junta d'Andalusia en primera votació gràcies als suports que li han prestat Ciutadans (Cs) i Vox, que li han valgut per a superar els 55 parlamentaris que marca la majoria absoluta de la Cambra autonòmica.





El president del PP-A i candidat a la investidura a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, donarà a conèixer al seu futur govern dilluns que ve, i un dia més tard, el dimarts, prendrà possessió el mateix, segons han indicat fonts 'populars'.





Fins al moment es coneix que el líder de Cs a Andalusia, Juan Marín, serà el vicepresident de la Junta, en virtut de l'acord de govern signat entre totes dues formacions. A més portarà una Conselleria, sense que s'hagin precisat les àrees que gestionarà.





NOU GOVERN I PRESA DE POSSESSIÓ







I és que totes dues formacions han acordat que serà el futur president de la Junta qui comuniqui tant l'estructura del Govern andalús de coalició com els noms dels qui ostentaran les carteres. No obstant això, Ciutadans sí ha confirmat que el cap de llista de Cs per Màlaga, Javier Imbroda, serà el conseller d'Educació i Esports.





Dilluns passat PP-A i Ciutadans van revelar les àrees que gestionarà cada formació en el futur govern, que reduirà a onze el nombre de conselleries --enfront de les 13 actuals-- i que deixa en mans del partit majoritari Presidència, Hisenda, Família i Sanitat, mentre que els 'taronges' ostentaran, a més de la Vicepresidència, competències com a Regeneració política, Educació, Economia o Igualtat.





Així, els de Juanma Moreno dirigiran sis d'aquestes onze conselleries, mentre que Ciutadans estarà al capdavant de cinc, entre elles la Vicepresidència que capitanejarà Juan Marín. L'organigrama definitiu es coneixerà aquesta mateixa setmana després de la presa de possessió del president del PP-A com a nou cap de l'Executiu andalús.





En virtut de l'acord que han aconseguit PP i Cs per a assumir responsabilitats en la nova organització del Govern, els 'populars' assumiran les àrees de Presidència, Hisenda i Administracions Públiques, Família i Sanitat, a més d'Interior, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Medi Ambient, Foment, Habitatge, Ordenació del Territori, Energia, Indústria, Mines, Cultura, Patrimoni i l'Oficina del Portaveu.





Per part seva, el partit taronja assumirà les àrees de Regeneració democràtica i lluita contra el frau i la corrupció, que estaran adherides a la Vicepresidència de Marín; a més de les competències d'Educació, Formació i Universitat, Esports i Turisme. L'únic nom que ha transcendit per a ocupar una cartera és el del parlamentari de Cs per la província de Màlaga Javier Imbroda, que dirigirà la competent en matèria d'Educació i Esports.





També recau en Cs les àrees de Desenvolupament econòmic, autònoms, empreses i emprenedors, així com Igualtat, Polítiques Socials, Conciliació, Justícia i Administració Local, segons ha informat en una nota de premsa el partit, on precisa que a més PP i Cs posaran en marxa una comissió permanent per a la presa de decisions coordinades a fi de "facilitar la gestió i fer d'aquest un govern eficaç i amb menys traves administratives".