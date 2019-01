PDeCAT i PNB concorren junts a les eleccions europees

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat que la seva formació va acordar dilluns concórrer en coalició amb el PNB a les eleccions europees, i ha afirmat que exploraran "altres partits nacionalistes d'Espanya" que es puguin sumar.









Ha assegurat que Jordi Turull "podria ser un bon candidat" d'aquesta coalició a l'Eurocambra, tot i que ha recordat que els candidats han de passar els processos interns del partit.





Pel que fa als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), el líder del PDeCAT ha defensat que "ara com ara no es votaran", i ha dit que el seu partit, en una situació normal, segurament aprovaria el tràmit i intentaria modificar via esmenes.





MUNICIPALS





Preguntat per la candidatura del seu partit per a l'Alcaldia de Barcelona, ha defensat que Joaquim Forn seria un bon candidat, però que serà l'actual candidata, Neus Munté, que ha sortit elegida en unes primàries, qui decideixi i "proposi una nova llista si creu que és millor".





De cara a possibles pactes, Bonvehí ha afirmat que el PDeCAT "ha d'explorar diferents vies de diàleg amb diferents partits", ha negat pertànyer a la Crida, i ha anunciat que no anirà al seu congrés fundacional, que se celebrarà el 26 de gener.





A més, Bonvehí ha opinat que l'independentisme "fa mesos que no té la unitat estratègica que hauria de", i ha cridat a fer més reflexió interna sobre la unanimitat de les forces independentistes.