Convoquen vaga de metges de la concertada del 18 al 22 de febrer

Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada durant els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer per reclamar millores assistencials, laborals i retributives, que volen negociar amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les patronals del sector després de no aconseguir-ho en la setmana de vaga que van fer al novembre.





En roda de premsa aquest dimecres, el president del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart, ha explicat que aquesta setmana d'aturades és la continuació de la vaga de fa dos mesos, que va tenir una mitjana de seguiment del 70%: "Tot i el èxit de participació, malauradament, no objectivem cap voluntat de negociació".









Ha acusat el director del CatSalut, Adrià Comella, d'incomplir la seva paraula, perquè després de tancar la negociació amb l'atenció primària pública -que va desconvocar l'últim dia de vaga- va dir que després solucionaria la problemàtica de la concertada: "No ha passat res a hagi fet disminuir el malestar dels facultatius, més aviat al contrari", estan encara més disgustats.





Lleonart ha recordat que el CatSalut finança el 95% del pressupost de les entitats concertades i ostenta la titularitat de l'àmplia majoria de consorcis i empreses, de manera que "no té excusa per no negociar", i ha urgit a solucionar la situació tant en la primària -que va perdre tres de cada cinc euros de les retallades- com en hospitals per evitar un col·lapse.





Estan cridats a la vaga 10.000 metges de 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals concertades pel CatSalut: Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), Associació Catalana d' Entitats de Salut (Aces) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS).





MÉS TEMPS PER PACIENT





Demanen que els metges de la concertada puguin dedicar un 30% del temps a activitats no assistencials de formació i investigació, com tenen reconeguts els metges de centres públics, l'Institut Català de la Salut (ICS): "La major part de les reivindicacions que posem sobre la taula, amb la suficient voluntat política es poden negociar ".





També reclamen establir un límit màxim de visites a centres d'atenció primària (CAP) i visites ambulatòries en hospitals -com s'aconseguirà a la pública en limitar la població assignada a cada metge, així com un temps mínim de visita, que les guàrdies presencials no siguin obligatòries i recuperar el poder adquisitiu perdut durant les retallades.





Vine necessari més personal, i davant afirmacions d'administracions i gerències que no hi ha metges, Lleonart ha assegurat que hi ha més metges que acaben la seva especialització que els que es jubilen: "El que passa és que els que no tenen lligams familiars i tenen un mica de sentit comú, se'n van" a altres països, i només pot solucionar-se millorant les condicions i retribucions.





Els metges de la concertada -que representa el 82% dels hospitals i 20% de primària- també demanaran reduir la contractació temporal i a temps parcial, percebre el complement de nocturnitat -del que únicament estan exclosos els facultatius- i percebre el 100% de les retribucions fixes i periòdiques durant la baixa de maternitat o baixa per risc d'embaràs.