Està la casa de Pablo Iglesias i Irene Montero en zona protegida?

L'habitatge de Pablo Iglesias i Irene Montero continua centrant polèmiques. Aquesta vegada no és el preu (615.000 euros) sinó que està edificada sobre una zona protegida del Parc Regional del Curs Mig del Guadarrama, a l'oest de la Comunitat de Madrid.





La il·legalitat de l'habitatge, informa OKDiario, que queda demostrada només amb observar el restrictiu pla urbanístic de 1976 de Galapagar, ha estat admesa per fonts municipals; però, i tot i que no entenen com es va permetre la construcció sobre una zona verda mai requalificada, s'escuden en el pagament anual de l'Impost de Béns Immobles (IBI) com a única justificació.





L'assumpte cobra major importància per l'interès del líder de Podem a favor de les aliances polítiques amb partits ecologistes com Equo i per les crítiques al sector immobiliari.





Fa anys que diverses organitzacions ecologistes van protestar per la urbanització de la zona, però aquestes queixes han anat disminuint amb el temps.





De confirmar-se que la casa està en zona protegida, l'alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, hauria d'exigir responsabilitats als propietaris i, segons la llei, podria enderrocar.