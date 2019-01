El Jutjat Penal 7 de Barcelona ha condemnat el regidor de Badalona (Barcelona) José Téllez (Guanyem Badalona) a una multa de 4.380 euros --12 euros diaris durant 12 mesos-- per un delicte de desobediència a dos agents de la Policia local al setembre de 2017.





En una sentència, la magistrada recorda que els cossos policials tenien ordres d'intervenir efectes o instruments per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, com a propaganda electoral.





En aquest context, una dotació de la Policia Local formada per tres caps es va dirigir cap a les 23.25 hores del 25 de setembre de 2017 un grup de cinc persones que estaven penjant cartells al carrer Francesc Layret relacionats amb la consulta sobre la independència de Catalunya suspesa pel Tribunal Constitucional (TC), per identificar-les i confiscar el material --45 cartells i sis paquets de brides de plàstic--.





En el transcurs d'aquesta actuació policial, van arribar més persones al lloc, algunes de les quals van recriminar l'actuació dels agents i van instar la devolució del material usant expressions com "Sou uns feixistes i uns lladres" ("Sou uns feixistes i uns lladres").





També va arribar al lloc Téllez, que primer va instar els agents a tornar els cartells i, després que ells li responguessin que complien ordres, "va obrir el vehicle i va procedir al lliurament i repartiment del material, mentre era aclamat pels que allí es trobaven al lloc, amb lemes de 'Hem guanyat, Visca la República".





La jutge considera que el regidor va actuar "amb un clar propòsit de menyscabar el principi d'autoritat que tenien els agents com a Policia judicial en dependència funcional de Fiscalia i el bon funcionament dels serveis públics, sota pretext de ser mers agents dependents orgànicament de l'Ajuntament de Badalona, al·legant assumir ser l'únic responsable".





I que "no només va faltar al respecte que mereix un agent policial en l'exercici de les seves funcions, sinó que es va prevaler del seu càrrec per doblegar la voluntat dels mateixos, davant d'uns ciutadans més que interessats en conculcar les ordres emeses per Fiscalia".





En el judici, Téllez va reconèixer que va agafar els cartells independentistes intervinguts del cotxe patrulla de la Policia Local i que els va tornar a les persones presents, justificant que va ser per a garantir el dret a la llibertat d'expressió i evitar "mals majors".