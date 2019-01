Bartomeu escampa els dubtes: Valverde es queda

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha anunciat que la intenció de la Junta Directiva és que l'actual entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, segueixi a la banqueta la propera temporada i, d'altra banda, una oferta de renovació pel lateral Jordi Alba.





"Aquí no tenim dubtes que Valverde és l'entrenador del Barça per aquesta temporada i la següent. Parlarem amb ell, per descomptat, d'aquí un temps, així ho hem acordat", ha assegurat en una entrevista al diari SPORT.





En aquest sentit, ha subratllat que l'extremeny és un entrenador en el qual confien. "Està fent una gran feina. És una persona intel·ligent, coneix bé el sistema de joc del Barcelona i gestiona els partits d'una manera que ens agrada", ha admès.





D'altra banda, ha comentat que "per descomptat que seguirà" el lateral Jordi Alba en l'equip. "Ja estem treballant amb ell per a una renovació llarga, per als propers cinc anys", ha manifestat.





"Jordi és un jugador que va néixer aquí, es va formar aquí, després va marxar i va tornar fa uns anys. És un jugador que necessitem i que és imprescindible per al nostre joc. No tinc cap dubte que seguirà amb nosaltres", ha sentenciat.





A més, Bartomeu ha negat que aquesta renovació estigués estancada. "Cadascú sempre intenta negociar el millor. Al Barcelona intentem adaptar les exigències del jugador a l'escala salarial del club, tenint en compte que Jordi Alba és dels jugadors més importants de la plantilla i ha de tenir el contracte que ell mereix", ha postillat.