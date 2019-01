L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha ordenat la retirada de medicaments per a la hipertensió que contenen el principi actiu de irbesartan.

En el marc dels controls addicionals posats en marxa per a tots els medicaments del grup anomenat dels 'sartans', s'ha detectat la presència de N-nitrosaminas2 en determinats lots del principi actiu irbesartan fabricat per la companyia xinesa Zhejiang Huahai Pharmaceutical, utilitzats en la fabricació de fàrmacs comercialitzats a la Unió Europea.





Per això, a Espanya, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat de lots de medicaments de dos titulars d'autorització de comercialització, Aurovitas Spain i Glenmark Arzneimittel Gmbh.





Les recomanacions per a la substitució dels medicaments acordades al juliol de l'any passat, són d'aplicació per a aquest nou principi actiu afectat, i poden acudir els pacients a la farmàcia amb l'envàs afectat per al seu reemplaçament.





En concret, d'Aurovistas Spain, s'ha retirat el lot número 149918 del fàrmac Rbesartan/Hidroclorotiazida Aurovitas Spain 300 mg/25 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG. De Glenmark Arzneimittel Gmbh, el lot EIZ805A d'irbesartan Aspecte Farmacèutica 150 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG; els lots EIA1808A i EIA1809A de irbesartan Aspecte Farmacèutica 300 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG; i els lots EIA3801A, EIA3802A i EIA3803A de irbesartan/Hidroclorotiazida Viso Farmacèutica 150 mg/12,5 mg comprimits recoberts amb pel·lícula EFG.