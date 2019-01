L'exjugador del FC Barcelona, membre del Dream Team i actual seleccionador d'Holanda, Ronald Koeman; la presidenta de la Fundació Cruyff, Susila Cruyff, el director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró; el vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner; i l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, han inaugurat el Cruyff Court Ronald Koeman per promoure l'esport entre la infància i els joves.





El Cruyff Court Ronald Koeman és el vuitè dels quinze que la Fundació Cruyff inaugurarà a Catalunya, arran de la col·laboració amb "la Caixa" i la Fundació Barça, per promoure l'esport com a via d'inclusió i cohesió social, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts





En total, està prevista la construcció, manteniment i dinamització de 15 Cruyff Courts a tot Catalunya, prioritzant zones desfavorides, fruit de l'acord entre la Fundació Cruyff, "la Caixa" i la Fundació Barça.





Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús lliure per a fomentar l'esport entre nens i joves i, a través d'aquesta activitat, inculcar valors com la responsabilitat, la superació personal, la integració, el joc en equip i l'educació en hàbits saludables , per evitar el sedentarisme i prevenir l'obesitat infantil.