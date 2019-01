El Banc Santander 'heretarà' la imputació al Banc Popular per la gestió dels expresidents de l'entitat adquirida per 1 euro, Ángel Ron i Emilio Saracho. Tots dos directius són investigats per l'ampliació de capital escomesa en 2016 i en la qual podrien haver incorregut en diversos delictes societaris, falsedat documental i apropiació indeguda, van informar fonts de l'entitat.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4, José Luis Calama ha acordat imputar al Santander per ser l'entitat que va absorbir el Popular un cop decidida la seva resolució. D'aquesta manera, el banc presidit per Ana Botín assumeix la responsabilitat penal en què van poder haver incorregut els gestors de l'altre banc, que ja no existeix com a persona jurídica.





Fonts financeres consideren que no es pot fer responsables a l'actual equip del Banc Santander dels possibles errors de gestió comesos per directius aliens. En el seu acte, Calama acorda la "successió processal per absorció de societats, tenint per dirigit el present procediment contra Banco Santander", un cop acreditada en les presents actuacions la inscripció de l'acord de fusió per absorció en què Banc Santander absorbeix i s'adquireix en bloc i a títol universal tots els elements patrimonials integrants de l'actiu i del passiu del Banc Popular.





El jutge explica que, tal com estableix l'article 130.2 del Codi Penal: "La transformació, fusió, absorció o escissió d'una persona jurídica no extingeix la seva responsabilitat penal, que es traslladarà a l'entitat o entitats en què es transformi, quedi fusionada o absorbida i s'estendrà a l'entitat o entitats que resultin de l'escissió".





D'aquesta manera, el magistrat dictamina que un cop s'emeti l'informe pericial sobre l'absorció del Banc Popular per part del Santander, s'acordarà la declaració en seu judicial del representant legal del segon.





ADQUISICIÓ DEL POPULAR PER 1 EURO





L'adquisició per 1 euro del Banc Popular va tenir lloc al juny de 2017 i només tres mesos després el jutge Fernando Andreu --el anterior instructor de la causa- i mput als expresidents de l'entitat Ron i Saracho ja membres de l'antic consell d' administració, atenent així diferents querelles que s'havien anat presentant a l'Audiència Nacional.





Seguint el criteri de la Fiscalia Anticorrupció, Andreu va acordar llavors obrir dues peces separades: la primera d'elles, relacionada amb l'ampliació de capital realitzada el 2016 per import de 2.505 milions d'euros; i la segona, amb la manipulació del mercat mitjançant la publicació de notícies amb dades i informacions "falses" abans que el Popular fos venut al Banc Santander.





A més, el jutge Andreu va admetre també la querella de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) dirigida contra el Popular que incloïa als exconsellers delegats del Popular Pere Larena i Roberto Higuera i l'auditor de PwC Pere Barri.





Segons la querella de l'OCU, i així va quedar reflectit en la sentència del magistrat, els querellats haurien distorsionat els comptes del banc (que van passar de presentar uns beneficis de 93,4 milions d'euros a unes pèrdues properes als 3.500 milions al tancament de l' exercici de 2016) amb la finalitat de crear, amb motiu de l'ampliació de capital al maig de 2016, "una ficció que reflectís una situació financera irreal".