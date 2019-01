L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat la posada en marxa d'un nou servei de 18 serens a la ciutat, que a partir de març faran rondes nocturnes pels sis districtes de la ciutat.









Segons ha informat l'Ajuntament, recuperen una figura pròpia del segle passat per crear entorns de confiança i millorar la sensació de seguretat dels veïns: "La seguretat no només està vinculada a la policia i a la prevenció del delicte, sinó que es tracta de tenir entorns amables ", ha afirmat Parlon.





"Invertim molts recursos en el manteniment de la via pública i, de vegades, casos aïllats, amb l'ajuda de les xarxes socials, que amplifiquen la sensació d'inseguretat, ens tiren per terra tota la feina feta", ha lamentat.





El nou servei de serens estarà format per 18 persones, dues d'elles encarregats i 16 serens, que treballaran en parelles mixtes, i aniran identificats amb armilles grogues, complint un horari entre les 23 i les 7 hores.





S'invertiran 400.000 euros anuals i les funcions del sereno, que actuarà d'agent cívic nocturn, seran inspeccionar el mobiliari urbà, l'enllumenat, els cotxes aparcats, l'estat dels edificis i els comerços per si hi ha alteracions, així com assistir a persones que necessitin ajuda.