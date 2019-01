No hi va haver guerra econòmica de l'Estat contra Catalunya després del referèndum de l'1-O

El Govern de Pedro Sánchez ha assenyalat, en diferents preguntes parlamentàries, que no hi va haver guerra econòmica de l'executiu de Mariano Rajoy contra Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre.





Durant mesos, des de l'independentisme s'ha acusat l'Estat d'afavorir que empreses i entitats amb seu a Catalunya fugissin a altres punts de l'Estat com a conseqüència de la situació política i social viscuda a la comunitat.









Entre les marxes més destacades, figuren les de dues grans entitats financeres, Banc Sabadell, primer, i CaixaBank, després, que van traslladar les seves seus socials a Alacant i València, respectivament.





Ara, segons diverses respostes a preguntes parlamentàries del diputat del PDeCAT al Congrés Ferran Bel, el Govern central desmenteix que des de l'executiu central pressionessin per entorpir l'economia catalana.





Sobre la suposada retirada de fons de Renfe, Adif i Ports de l'Estat a CaixaBank i Banc Sabadell els dies 2, 3 i 4 d'octubre, el Govern central nega aquests fets.





ADIF





Així, es detallen els comptes de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif). Al Banc Sabadell, "no va retirar cap dipòsit en les dates esmentades". Comptava amb 22.872,82 euros com a saldo inicial el 2 d'octubre i 65.438,19 euros com a saldo final.





Tampoc hi va haver retirada de diners d'Adif a CaixaBank: Tenia 32.342,34 euros com a saldo inicial i 114.953,60 euros de saldo final.





En els dies esmentats Ports de l'Estat tampoc va retirar fons i, pel que fa a Renfe, "no mantenia cap dipòsit a Banc Sabadell ni a CaixaBank".