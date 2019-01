Henneo segueix en la carrera per comprar el Grup Zeta

Després de més d'un any de negociacions per la compra del Grup Zeta, en què diversos grups de comunicació s'han mostrat interessats, Henneo ha intensificat les converses informals per estudiar la viabilitat de fer-se amb l'editora d''El Periódico de Catalunya' i 'Sport'.









Fonts pròximes asseguren que el grup que presideix Fernando de Yarza preveu realitzar més contactes en els pròxims dies a banca, editores i família Asensio amb la finalitat de realitzar una oferta per la totalitat de Zeta.





D'acord amb les últimes informacions, el major competidor seria Mediapro, però no hi ha res tancat i hi ha veus crítiques amb el grup de Jaume Roures per la seva simpatia a l'independentisme. També Prensa Ibérica podria fer-se amb el grup de comunicació.





De moment, la banca creditora no ha trobat comprador per al Grup Zeta, i és que entra les condicions de venda figura un quitament del deute del 50% i un bonus de 15 milions per a Antonio Asensio.