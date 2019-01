La Crida de Puigdemont es converteix en partit sense que el PDeCAT permeti la doble militància

El Ministeri de l'Interior ha inscrit en el Registre de Partits Polítics al partit de l'expresident català Carles Puigdemont sota el nom de Crida Nacional per la República i les sigles del nou partit seran CNxR, amb la incògnita de què passarà amb la militància del PDeCAT, que no permet estar com a militant en dos partits.





El moviment creat per l'expresident català, ara en Waterloo, Carles Puigdemont, anomenat Crida Nacional per la República, va realitzar la sol·licitud d'inscripció com a partit polític al Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska abans de mitjans de l'any passat.





No obstant això, els documents aportats no eren suficients i el Registre de Partits Polítics va demanar als promotors que esmenaren les deficiències en la inscripció amb l'aportació de més documents necessaris en els tràmits pertinents.









El Ministeri va donar llavors un termini de sis mesos als promotors d'aquest partit que va concloure el passat 19 de desembre, sense que s'hagués aportat la documentació requerida. No obstant això, les fonts consultades expliquen que el Registre va donar uns dies de marge per si arribava aquesta documentació, procedent de qualsevol de les finestretes de l'Administració Pública.





Finalment, el Ministeri d'Interior va rebre fa uns dies la documentació que se li havia sol·licitat que esmenés o aportés i aquest mateix dimecres s'ha comunicat als interessats la inscripció en el Registre de Partits Polítics.





Entre els promotors d'aquest partit davant Interior no figura l'expresident català Carles Puigdemont, sí que ho fa el delegat del Govern català a Madrid, Ferran Mascarell, que va pertànyer al PSC fins a 2010 i després va ser conseller de Cultura del Govern d'Artur Mas com a independent.





No obstant això, el moviment 'Crida per la República', està impulsat per Carles Puigdemont, pel president català Quim Torra i pel diputat de JxCat Jordi Sànchez, entre d'altres. Va celebrar la seva convenció constituent el passat 27 d'octubre, per ser una data simbòlica per l'independentisme, ja que va ser el primer aniversari des que el Parlament va declarar la República catalana, el que va motivar l'aplicació per part del Govern de l'article 155 per intervenir l'autonomia.





L'acte constituent va tenir lloc a Manresa (Barcelona) i van assistir unes 5.000 persones, encara que va néixer amb el suport de 10.000 fundadors i 51.000 persones adherides i amb l'objectiu de fundar-se com a partit polític, per a la qual cosa els seus promotors han fixat la data del proper 19 de gener passat.





ERC i la CUP no es van sumar a aquell acte multitudinari en el qual es va parlar de la unitat de l'independentisme. A més, la incorporació del PDeCAT té un problema de base: no permet la doble militància, mentre que la Crida sí que la contempla.





L'objectiu de Puigdemont és crear un moviment transversal de partidaris de la independència, però la resta de partits es van desmarcar d'aquesta proposta gairebé des de l'inici, excepte el PDeCAT, encara que nombrosos líders d'aquesta formació han mostrat els seus recels i molts d'ells no van assistir a la primera gran cita del passat mes d'octubre.