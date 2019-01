El Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de 'La Caixa' ha atès 153.953 persones al final de la seva vida ia 210.936 familiars durant els seus deu anys de trajectòria. Només el 2018, la iniciativa ha arribat a 25.507 pacients i 30.933 familiars.





Aquest projecte, emmarcat en l'Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, s'implementa a través d'una xarxa d'equips d'atenció psicosocial (EAPS) distribuïts per tot el territori nacional, i proporciona als familiars i malalts una "atenció càlida i personalitzada", que complementa la tasca que realitzen les unitats de cures pal·liatives en hospitals i domicilis.





La seva finalitat és assolir una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual, i també en el moment del dol i l'acompanyament, que es realitza a través de 1.000 voluntaris de tot Espanya.





En l'actualitat, el projecte arriba a 128 hospitals i 133 unitats de suport domiciliari, a través de 42 EAPS formats per més de 200 professionals, entre els quals es troben psicòlegs, treballadors socials, infermers o metges.





El programa atén pacients amb malalties avançades, és a dir, tal com ha explicat el director corporatiu de l'Àrea Social - Fundació Bancària 'La Caixa', Marc Simón, una patologia progressiva i incurable amb la presència de nombrosos problemes o símptomes, i que a més tingui un gran impacte emocional en pacient, família i equip terapèutic.





La mortalitat d'aquestes malalties el 75 per cent, la meitat d'elles per càncer, i la seva prevalença és del 1,5 per cent. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya moren anualment més de 410.600. D'elles, la meitat requereix cures pal·liatives, i la meitat d'elles també atenció psicosocial.





D'aquesta manera, el projecte de la Fundació Bancària 'La Caixa' inclou suport social, atenció psicològica i també físic, com en la comunicació de situacions difícils i de gestió de l'estrès. Igualment, s'integren els aspectes espirituals, que permeten afrontar serenament el procés final "des d'un respecte màxim a les creences i conviccions de cada persona".





60 MILIONS D'EUROS DES 2009





Entre totes aquestes accions, 'La Caixa' va destinar el 2018 un total de 8 milions d'euros. Des de 2009, s'han invertit més de 60 milions per atendre a familiars i pacients, que presenten una edat mitjana de 71,5 anys. Fins al 66,85 per cent dels pacients atesos són oncològics, i el 91,1 per cent té ingressos iguals o inferiors a la renda mitjana a Espanya. A més, el 33,84 per cent té un suport familiar insuficient.





En aquest sentit, el programa també inclou el projecte 'Final de Vida i Soledad', que té com a fi alleujar l'experiència de sofriment provocada per la solitud en persones que es troben en situació de malaltia avançada mitjançant l'acompanyament. "Evitar el patiment evitable i acompanyar l'inevitable", resa el seu lema. Des del seu inici, han acompanyat a 9.166 persones, i el 2018 un total de 4.752.





Després d'aquests deu anys d'activitat, els màxims responsables de la iniciativa s'han fixat com a reptes que aquest model s'universalitzi a tot Espanya i amb la major implicació del sistema públic. "L'objectiu final és desenvolupar un model contrastat d'atenció psicosocial i espiritual amb una avaluació permanent", ha explicat Simó.





A la tarda d'aquest dimecres, la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, assistirà a un acte presidit pel director general de la Fundació Bancària 'La Caixa', Jaume Giró, en el qual es commemoraran els deu anys del programa.





Es reconeixeran a professionals, experts, familiars i voluntaris. A més, es compartiran experiències, aprenentatges i eines per afrontar el tram final de la vida i l'etapa de dol.