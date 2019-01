El Teatre Lliure de Barcelona acollirà la versió de Federico García Lorca "més surrealista" amb l'obra 'Así que pasen cinco años', que la companyia Atalaya TNT va estrenar el 1986 i amb la qual torna però amb una mirada menys naïf i més "fosca".

Segons ha informat el teatre en un comunicat, l'obra estarà dirigida per Ricardo Iniesta, que ha explicat que la diferència del muntatge estrena el 1986 i l'actual és que "l'Espanya del 86 era molt naïf i esperançada i l'actual és perillosa i tenebrosa. Nosaltres venim d'Andalusia i ho podem dir".





Lorca va escriure aquesta obra en 1936 i porta a escena els postulats del surrealisme, que l'autor va abraçar també en el seu teatre després de viatjar a Nova York (Estats Units).





Aquesta obra està conformada per "somni, realitat, vigília i premonició", en una peça que no es va poder estrenar fins a mig segle més tard, precisament de la mà d'aquesta companyia andalusa dirigida per Iniesta.





Aquest revisita ara el seu muntatge original en coproducció amb el Centro Dramático Nacional, i oferirà quatre funcions a Montjuïc des d'aquest dijous i fins diumenge.