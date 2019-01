Juezas y Jueces para la Democracia es posiciona en contra de derogar les lleis d'igualtat de gènere a Andalusia

En relació amb les eventuals mesures de derogació de les lleis andaluses d'igualtat i contra la violència de gènere, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), vol fer púbic el seu compromís amb la Constitució Espanyola de 1978 i amb el seu article 9.2 que ens obliga, com a poder públic, a eliminar els obstacles que impedeixen fer realitat el dret d'igualtat efectiva entre dones i homes.





Entre aquests obstacles es troba la violència de gènere, màxima manifestació de la desigualtat, que s'ha cobrat més de 900 vides de dones a mans de la seva parella a Espanya des de l'any 2003. Per combatre aquesta xacra es necessita la ferma implantació de les lleis d'igualtat i contra la violència de gènere estatals i autonòmiques, així com les mesures del Pacte d'Estat.





JJpD, entre els fins estatutaris està contribuir a la promoció de les condicions que facin efectius els valors igualtat, adverteix que eliminar o buidar de contingut les mesures legals existents contra la violència de gènere, suposa trencar un consens democràtic i incomplir obligacions internacionals assumides pel estat espanyol.





Una societat democràtica com la nostra, que propugna com a valor superior de l'ordenament jurídic la igualtat, no pot permetre retrocessos en aquesta qüestió.