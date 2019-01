Investigadors de Barcelona i Atenes (Grècia) han aconseguit un embaràs en una dona amb problemes d'infertilitat a la qual s'ha aplicat la tècnica de Transferència de Fus Matern (MST, en les seves sigles en anglès) de l'òvul d'una donant, en un assaig clínic pilot pioner al món promogut pel centre de reproducció assistida Institute of Life d'Atenes.





Es tracta del primer embaràs registrat en el món amb aquesta tècnica aplicada per solucionar la infertilitat, i és el segon concebut amb aquesta tècnica, per la qual va néixer un nadó a Mèxic el 2016 gràcies a un equip d'una clínica d'Estats Units --però no va ser per infertilitat, sinó per problemes mitocondrials--, ha explicat en un comunicat aquest dijous Embryotools.





Els científics d'aquest centre, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), han aconseguit un embaràs en una dona grega de 32 anys que presenta una baixa resposta ovàrica, acumulava dues intervencions derivades per una endometriosi i s'havia sotmès a quatre cicles de fecundació 'in vitro' sense aconseguir cap embaràs.





La tècnica consisteix a extreure el nucli --el fus meiòtic-- d'un oòcit --cèl·lula que dóna lloc al òvul-- no fecundat d'una pacient portadora de mutacions en l'ADN mitocondrial, i introduir-lo en l'òvul d'una donant amb mitocòndries sanes, del qual prèviament s'ha extret el seu nucli original, i després és fecundat amb l'esperma de la parella.





"La transferència de fus matern és una tècnica experimental en període de validació. Amb tot, hem de ser prudents. No es pot incorporar a la rutina de qualsevol clínica de reproducció assistida d'un dia per l'altre", ha explicat la directora del centre espanyol, glòria Calderón.





Aquesta tècnica, que aconsegueix transferir l'embrió el 99% de la genètica dels pares biològics, "requereix d'una tecnologia especial i d'una extensa formació dels investigadors amb una corba d'aprenentatge llarga", ha indicat la fundadora del centre, que ha assegurat que no s'han registrat incidències en els assajos realitzats fins a la data.





La Llei espanyola 14/2006 sobre tècniques de reproducció assistida no prohibeix específicament aquesta tècnica, però estableix en un annex les pràctiques autoritzades i preveu també un permís especial per altres tècniques no previstes; el MST no està contemplada en la normativa, per la qual cosa hauria d'obtenir l'aval de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida per fer-se a l'Estat.





24 DONES





La dona està embarassada des de fa 27 setmanes dins de l'estudi, que inclourà en total a altres 24 dones parelles, i els investigadors han aconseguit també obtenir 8 embrions d'altres tantes parelles, tot i que encara no han estat transferits a les pacients a l'espera de controlar l'evolució del primer embaràs aconseguit.





El Regne Unit va ser el primer país que va donar llum verda a l'ús clínic del MST per a malalties mitocondrials, i Embryotools, per la seva banda, fa anys assajant aquesta tècnica, i amb la col·laboració de científics de la Universitat d'Oxford, va aconseguir realitzar un estudi practicat en ratolins, premiat al congrés de la Societat Americana de Medicina Reproductiva (ASRM).





Durant la realització d'aquest estudi, els investigadors de Embryotools van descobrir que la tècnica MST podria ser utilitzada també amb èxit per solucionar problemes d'infertilitat provocats per la mala qualitat dels ovòcits, i el 2016 van obtenir el permís de les autoritats gregues per començar l'assaig .