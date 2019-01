Mentre les urgències es col·lapsen i ressorgeixen les reclamacions dels agents socials després de la letargia del Procés, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha anunciat aquest dijous que els Pressupostos de la Generalitat contemplen una despesa de 7,5 milions d'euros en Acció Exterior.





Durant la seva intervenció en la comissió del seu departament al Parlament, ha explicat que aquesta inversió suposa "un 1%" de la qual els pressupostos generals de l'Estat (PGE) preveuen per a l'acció exterior espanyola.





El conseller ha explicat que la voluntat del Govern amb l'Acció Exterior és que Catalunya "sigui coneguda i reconeguda a tot el món", ha expressat que aquest desig també el tenen i el porten a terme països, ciutats i altres comunitats autònomes, i que un altre dels objectius és situar-se al costat dels que volen frenar l'auge dels moviments xenòfobs que es basen en la insolidaritat.





Ha concretat que un altre dels objectius de l'Acció Exterior catalana és explicar al món la situació per la qual passa: "Tenim presos polítics, exiliats centenars d'imputats. Vam veure el que vam veure l'1-O. Tots aquests fets que formen part de la situació política que pesen en la situació actual de Catalunya".





"Tenim l'obligació d'explicar el que passa a Catalunya. No es tracta de fer publicitat, sinó explicar el que passa sense amagar aquesta realitat tan complicada", ha conclòs Bosch, que ha defensat la tasca que fa Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat).





S'ha compromès amb continuar el pla del seu predecessor d'acabar de reobrir les delegacions del Govern a l'estranger i "ampliar" fins i tot aquest pla per assolir els continents americà, asiàtic i africans.





CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ





El socialista Ferran Pedret li ha suggerit que quan hagi d'afrontar "trobades que són transcendents per l'interès de Catalunya" comparegui al Parlament per intentar consensuar una posició acordada, com ha defensat que ha fet el president del Govern, Pedro Sánchez, al que Bosch la respost que també ho recomanarà al ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell.





La diputada de Cs Susana Beltrán ha criticat que hi ha a la Conselleria alts càrrecs que cobren un sou de més de 80.000 euros, i ha preguntat a Bosch si no preveu invertir aquests diners "en coses moltíssim més útils" o en altres departaments de la Generalitat , com en universitats.





El popular Santi Rodríguez ha retret al conseller que compari el pressupost del seu departament amb el del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació per la utilitat de tots dos organismes: "Si a un ciutadà català a Waterloo li caduca el DNI o el passaport, ¿vostè li aconsellaria que vagi a renovar-lo a la Delegació del Govern a Brussel·les o al Consolat?".





COOPERACIÓ





El conseller d'Exteriors també ha anunciat que, si el Govern tira endavant els pressupostos de la Generalitat 2019, la Generalitat destinarà 42,8 milions d'euros a la cooperació per al desenvolupament i ha advertit als grups que en cas que no hi hagi acord per donar llum verda als comptes catalans la inversió serà de 36,5 milions, quan el 2017 es van invertir 30.210.000, i el 2018 es preveu tancar la seva inversió en 32.150.000.





La Generalitat busca en els comuns el suport necessari per aprovar els seus comptes per 2019, però la diputada Susanna Segòvia ha advertit a Bosch que la seva proposta en cooperació és insuficient i que "potser no hi haurà pressupostos si no va la xifra una mica més enllà" , pel que ha plantejat arribar als 45 milions d'euros.