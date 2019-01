El jutge envia a la presó 3 dels 5 jihadistes detinguts a Barcelona

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, ha dictat presó incondicional sense fiança per a tres dels cinc jihadistes detinguts a Barcelona que aquest dijous havien passat a disposició judicial després d'escoltar les seves declaracions, i ha deixat a els altres dos en llibertat amb mesures cautelars.





Els cinc van ser detinguts en una operació dels Mossos d'esquadra dimarts passat al costat d'altres 12 persones que van acabar quedant en llibertat després de declarar en seu policial. Havien estat posats aquest dijous a disposició de García Castelló, que els ha vingut prenent declaració des de les cinc de la tarda.





Els tres als quals ha enviat a presó incondicional sense fiança afronten càrrecs per presumptes delictes d'integració en organització terrorista, enaltiment, autoadoctrinament i en el cas d'un d'ells, a més, delicte de tràfic de drogues, furt i robatori amb força.





Quant als dos que han quedat en llibertat, el jutge ha ordenat que se'ls retiri el passaport, prohibició d'abandonar el país, obligació de designar domicili i compareixences setmanals en seu judicial.





Es tracta de l'operació anomenada 'Alexandria', per la qual s'ha vingut investigant en l'últim any a un grup de presumptes jihadistes que "formaven part d'una organització criminal que havia fet del delicte el seu 'modus' de vida" a través de robatoris i furts i que si bé tenien voluntat d'atemptar, no comptaven amb infraestructura ni xarxa logística per poder fer-ho.