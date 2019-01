Hisenda reforça en control de les vendes per Internet i grans patrimonis

L'Agència Tributària intensifica enguany el control de les vendes per Internet, els grans patrimonis, les tecnologies anomenades fintech i les moneda digital.





Així ho indica Hisenda en el Pla de Control Tributari 2019, segons el qual l'organisme preveu la implantació d'una eina de gestió de riscos tributaris per millorar el control de les operacions.









Amb aquesta nova eina de selecció, Hisenda ampliarà el nombre de contribuents amb grans patrimonis a inspeccionar, el que es veurà reforçat amb la nova Unitat Central de Coordinació del Control de Patrimonis rellevants.





L'objectiu és agilitzar el tractament de la informació fiscal rebuda també en el marc del CRS ('Informe país per país'), respecte dels comptes financers que es mantenen a l'estranger per contribuents amb residència fiscal a Espanya i, així, evitar la ocultació de beneficis i patrimonis a l'exterior.





En aquest sentit, Hisenda preveu millorar les actuacions per verificar que les entitats financeres compleixen amb les obligacions a l'hora d'identificar la residència fiscal dels titulars de determinades comptes financers.





Pel que fa a les tecnologies fintech, es vol evitar que el seu desplegament augmenti el grau de coneixement d'Hisenda sobre l'activitat econòmica.





COMERÇ ELECTRÒNIC





Sobre el comerç electrònic, posen especial vigilància en l'anomenada 'triangulació d'enviaments', en què les vendes realitzades per una empresa són lliurades per altres, i "botigues de botigues" instal·lades en pàgines web.





Aquests negocis poden estar establerts a Espanya o en un altre país de la Unió Europea, i Hisenda vol comprovar que la tributació és l'adequada i no distorsiona els preus en perjudici del comerciant nacional.





En relació als nous mètodes de pagament, com les operacions realitzades amb moneda digital, s'està analitzant la informació recollida en 2018 i s'analitzarà la informació aportada per tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades a Espanya i a l'estranger pels residents a Espanya per garantir la tributació adequada i l'origen dels fons.