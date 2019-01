Villarejo vincula el BBVA amb l'espionatge a Aznar, Zapatero i González

El BBVA, amb Francisco González al capdavant, va controlar reunions dels expresidents del Govern Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de les escoltes per conèixer detalls de l'interès de la immobiliària Sacyr al banc.





Així consta en documentació que l'excomissari José Manuel Villarejo va lliurar al BBVA, informa Moncloa.com.









Segons aquestes informacions, el policia va utilitzar els següents àlies per als expresidents: González (GON), Aznar (AZN) i Zapatero (ZAPAT i en diverses ocasions P de president). Els dos mandataris socialistes van ser els més analitzats per Villarejo, mentre que Aznar va tenir un paper més secundari, un cop aclarit que el PP no donava suport l'interès de Sacyr al BBVA.





González era vist per Villarejo com el padrí de Miguel Sebastián gràcies a la intermediació de l'exministre Carlos Solchaga. "MIKY és home de SOLCHAGA i per tant home de Gon. El control dels dos sobre MIKY és tan intens, sabedors que és dels pocs del partit que alguna cosa coneix d'economia, que fins i tot li van propiciar un 'ajudant especial', a sabent de les seves tendències sexuals ", diu referint-se al llavors cap de l'Oficina Econòmica en Presidència del Govern.





A l'expresident socialista li atribueix la iniciativa de demanar als membres del 'grup hostil' que Solchaga fos el substitut de Francisco González al capdavant del segon banc del país. Segons Villarejo, l'exministre d'Economia va rebre la proposta de González en ple viatge de treball per Cuba per dur a terme un "important projecte turístic".





El comissari transmet al BBVA que González té "recels" de l'operació d'enderrocament de FG, de la mateixa manera que el rei Joan Carles, "qui es va sentir utilitzat per AVE", en referència al financer Juan Abelló.





De Aznar se subratlla que persones del seu entorn han estat detectades amb directius de Société Generale, el banc francès que es va interessar per l'operació de Sacyr, i la immobiliària Metrovacesa, i cita Donato González i Ignacio López del Hierro en representació d'aquestes signatures, així com "els italians Caltagirone, Marchini i el conegut AGAG, gendre de AZN".





PP





El comissari subratlla al BBVA en un informe de gener de 2005, quan l'operació ha començat a descarrilar, que "en contra de les primeres filtracions, el PP no només no dóna suport sinó que està en contra frontalment de l'operació". Això era indicatiu, en la seva opinió, "que AZN ho està sens dubte, malgrat la seva estreta amistat amb AVE", és a dir Juan Abelló.





En un altre informe diu que el financer "no entén res del rebuig ja ferma del PP a l'operació, sobretot després d'haver mantingut una trobada dinar amb AZN i que AVE li transmetés que tot estava fet".





ZAPATERO





Sobre Zapatero, destaca que "de calat més greu sembla que són els rumors que està difonent MIKY, que apunten a la intervenció personal del president (P) en greus irregularitats econòmiques sobre abonament o condonacions de deutes referides a Aerolíneas Argentinas. Dades que diu haver aconseguit el passat mes d'octubre, en uns contactes mantinguts en l'entorn de l'actual President d'Argentina (Néstor Kirchner) ".





Així mateix, "tant les fonts com els rastrejos tècnics realitzats" (punxades) coincideixen, en opinió de Villarejo, que hi ha un "element comú" que ha arribat a oïdes de Zapatero: "Si forceu la marxa de FG amb dossier confidencials i altres estratagemes , tots els accionistes i inversors i més encara, els mercats estrangers, estaran en la vostra contra".